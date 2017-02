Premierul Sorin Grindeanu a demis-o de la ANSVSA pe Ionica Sfetcu, la o zi dupa ce o numise in functia de vicepresedinte al Autaritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Ionica Sfetcu este judecata, de doi ani, pentru 19 fapte de luare de mita, care ar fi fost comise in perioada in care era inspector la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti.

Miercuri, premierul Grindeanu a semnat decizia de eliberare din functia de vicepresedinte al ANSVSA a lui Mihai Ponea si de numire in aceasta functie a Ionicai Sfetcu. Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial in aceeasi zi. Biroul de presa al Guvernului a anuntat, joi, ca premierul Sorin Grindeanu a semnat astazi decizia de eliberare din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a Ionicai Sfetcu, conform News.ro.

Conform sursei citate, decizia va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de joi. Ionica Sfetcu este judecata, din februarie 2015, intr-un dosar in care procurorii DNA o acuza de 19 fapte de luare de mita, comise in perioada in care era inspector la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti. In acelasi dosar mai sunt judecati Marian Zlotea, fostul presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, fosti directori si inspectori sanitari-veterinari, pentru fapte de coruptie.

Potrivit procurorilor DNA, in perioada octombrie 2009 - mai 2010, inculpatii au constituit sau au aderat la un grup grup infractional organizat care cerea de la firmele controale pe linie sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor produse alimentare care ulterior sa poata fi folosite la „actiuni de atragere a alegatorilor cu pomeni electorale”, la sustinerea unor evenimente, la asigurarea protocolului ANSVSA si al altor institutii. Dosarul se judeca la Tribunalul Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit pentru 7 martie.

