Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat intr-un interviu acordat presei italiene ca se teme ca Ordonanta de Urgenta privind modificarea codurilor penale ar putea intra inca in vigoare, in cazul in care Ordonanta de abrogare va fi atacata si declarata neconstitutionala.

Kovesi se teme ca si in Romania, ca si in alte tari europene, precum Italia sau Franta, puterea politica ar putea incerca sa limiteze prerogativele autoritatii de lupta impotriva coruptiei. “Pericolul exista si in trecut. In ultimii trei ani, de cand lucrez aici, au fost multe Guverne la conducerea tarii, unele au incercat sa ridice obstacole in calea muncii noastre. Iar in acesti ani, am vazut multe propuneri de amendamente legislative care ar fi avut consecinte negative pentru capacitatea noastra operationala. Acum, problema cea mai grava este ca ultimul amendament a fost abrogat oficial, dar a fost publicat in Monitorul Oficial”, subliniaza ea in interviul acordat La Repubblica, conform News.ro.

Oficialul a avertizat ca, in aceasta situatie, prevederile pot intra inca in vigoare. „Primul (motiv – n.r.), ordonanta de abrogare contine formulari declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala. Din cauza neconstitutionalitatii, abrogarea ordonantei ar putea fi declarata neconstitutionala, invalida”, explica procurorul.

Intrebata despre contrastul dintre curajul societatii civile de a protesta, mai puternic decat in Europa Occidentala, si atitudinea incapatanata a politicienilor privind coruptia, Kovesi a explicat ca majoritatea romanilor vrea sa traiasca intr-o societatea mai curata si onesta. „Raspund ca magistrat, nu fac politica (...). Legislatia creeaza probleme. Lipsesc legi care sa impiedice politicienii condamnati pentru coruptie sa candideze. Cat timp vom avea cazuri de politicieni condamnati pentru coruptie care fac campanie electorala si castiga voturi, o schimbare reala va fi foarte dificila. Nu este vina cetatenilor. A fost votat pana si primarul din Baia Mare, prins in flagrant luand mita”, considera ea.

„Ca procurori, trebuie sa spunem consecintele pe care le poate avea o lege, nu tine de noi sa schimbam legi, ci sa impunem aplicarea lor. Trebuie sa informam societatea in legatura cu ce se intampla in cazul modificarii legilor privind coruptia, nu intra in jurisdictia noastra sa le schimbam. Separarea puterilor in stat este, pentru mine, o valoare constitutionala, la care nu se poate renunta cu niciun pret. Nu regret nimic”, a adaugat sefa DNA.

„Mie nu imi este frica si nu ma las cuprinsa de discomfort, pesimism sau dorinta de a demisiona. Emotiile sau sentimentele sunt pentru timpul liber. Nu pentru serviciul unui magistrat anticoruptie, societatea civila ne sustine. Bine ati venit in biroul meu, va povestesc cu placere munca mea de zi cu zi”, le spune Laurda Codruta Kovesi, care conduce de trei ani Directia Nationala Anticoruptie (DNA), jurnalistilor italieni.

„Asculta fiecare intrebare, te priveste o clipa (...), apoi zambeste si, reflectand, vorbeste precis, cu o voce joasa”, o descrie La Repubblica pe sefa DNA, precizand ca aceasta este „amenintata si defaimata zilnic in talkshow-uri televizate si pe retele de socializare, dar nu cedeaza, cu tot curajul special de care stiu sa dea dovada femeile”.

Kovesi a insistat ca societatea civila vrea o „Romanie curata, cinstita, fara coruptie” si ca ea vrea sa aplice legile si isi doreste „legi severe”. Dupa protestele din ultimele zile, Kovesi a devenit „eroina natiunii si al unei tari curate”, „personajul momentului”, scrie publicatia italiana, adaugand: “Daca ar candida in politica, ar invinge, dar tineti minte: Laura este magistrat de fier, servitor al statului si al legii si atat, nu vrea sa fie altceva”.

Intrebata daca i-a fost vreodata frica de amenintari, sefa DNA a declarat ca nu a primit niciodata mari amenintari si nu ii este teama. „Sunt ingrijorata, si mult, numai de posibilitatea amendamentelor de lege care submineaza lupta anticoruptie. Pot avea un impact negativ enorm in viata noastra de zi cu zi. In ultimii ani, atacurile impotriva DNA si impotriva mea personal s-au inmultit notabil, dar aceste atacuri au fost declaratii personale identificabile, in talkshow-uri sau in articole din ziare”, a spus ea.

Magistratul a explicat ca DNA nu este vizata de tentative de intimidare sau de amenintari similare celor cu care se confrunta angajatii din sistemul judiciar italian. „Amenintarea cu moartea vizand un magistrat face din persoana respectiva o victima. Insa atacurile publice discrediteaza institutia DNA in totalitate, cei care spun ca actionam in mod ilegal denigreaza toata munca noastra. Sunt atacuri mai eficiente”, explica ea.

Intrebata cum se simte cand tinerii din piata scandeaza numele DNA sau pe al ei, personal, Kovesi spune ca, pentru ea, in calitate de procuror, este acelasi lucru daca este criticata sau elogiata. „Dezbaterea publica nu trebuie sa ne influenteze, suntem chemati sa aplicam legea. Deciziile de anchetare si condamnarile trebuie sa creeze o incredere mai mare a cetatenilor in institutii, nu o popularitate facila pentru un partid sau altul”, atrage ea atentia.

„DNA are, cu siguranta, potrivit sondajelor, o sustinere publica de 55%, foarte mare fata de media institutiilor de la noi. Semnal important: mentalitatea in societatea romana s-a schimbat. Tot mai multi romani se simt ‘citoyens’, cetateni, vor sa traiasca fara coruptie, lupta anticoruptie este o tema aflata tot mai mult in centrul dezbaterii publice”, considera sefa DNA.

Ea avertizeaza, insa, ca fenomenul coruptiei nu va fi eliminat numai prin arestari si anchete. „Este nevoie si de masuri de preventie, educatie inca din scoala, sa li se explice tuturor cat costa coruptia societatea noastra. Nu numai DNA trebuie sa conduca lupta. Este si tabara judecatorilor, dar si societatea civila, dupa cum vedeti in aceste zile. Si poate chiar lupta cetatenilor este componenta cea mai importanta a luptei anticoruptie”, considera ea.

Intrebata despre acuzatiile ca anchetele sale ar viza in special social-democrati, Kovesi a subliniat ca acestea sunt anulate de deciziile judecatorilor privind anchetele DNA, care vizeaza politicieni din toate partidele. „In cadrul jurisdictiei noastre, DNA ii ancheteaza pe cei care ocupa functii publice, dar, de multe ori, aceleasi persoane au si functii de partid, in toate partidele. De aceea am anchetat politicienii, nu pentru alegerile politice. Am anchetat politicieni din Guvern, din opozitie, din fiecare partid. Acuzatii ridicole. Cand anchetele noastre au vizat persoane din Guvern, am fost acuzati ca anchetam pentru a-l sprijini pe presedinte, cand am anchetat politicieni apropiati presedintelui, ne-au acuzat ca ii sprijinim pe altii. Cine ne critica este confuz, e ridicol”, spune ea.

