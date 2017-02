”Arc peste timp. De la Iunie 1990 la Februarie 2017. In Iunie 1990 Domnul Presedinte Ion Iliescu multumea la ROMEXPO minerilor cu lampase (nu cu telefoane) ca au venit in Bucuresti si au ciomagit cu sarg si incredibila violenta, pe bucurestenii protestatari din Piata Universitatii, care cereau democratie. Atunci, manipularea se facea de profesionisti ai dezinformarii prin TVR Libera”, scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, conform News.ro.

Traian Basescu mentioneaza ca, in februarie 2017, ”domnul presedinte Klaus Iohannis multumea in PARLAMENT bucurestenilor cu telefoane (nu cu lampas) care au indurat frigul pentru a demonstra pasnic, zile in sir, la Piata Victoriei pentru a apara principii democratice”. Liderul PMP aminteste ca acum oamenii s-au strans chemandu-se unii pe altii pe facebook. ”Oricat sunt unii de carcotasi, trebuie sa recunoastem ca progresul Romaniei si al romanilor este enorm si ireversibil”, este concluzia lui Traian Basescu.

Sursa foto: Agerpres Foto