Conform surselor citate, discutia dintre Grindeanu si Iordache va avea loc in jurul ore 13.30, sedinta de Guvern fiind programata sa inceapa la ora 14.00. Aceleasi surse au declarat pentru News.ro ca Grindeanu si Iordache ar fi de acord cu inlocuirea la sefia Ministerului Justitiei, iar premierul ar prefera sa numeasca in aceasta functie o persoana independenta politic, conform News.ro.

Insa, dupa decizia de miercuri a Curtii Constitutionale, care a stabilit ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva si nici intre Parlament si Guvern legat de aprobarea OUG 13, liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, nu ar mai sustine inlocuirea lui Florin Iordache de la conducerea Ministerului Justitiei, au mai declarat surse oficiale.

Luni, la Parlament, a fost semnat un Regulament de functionare a coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Chestionat atunci daca premierul poate sa demita un ministru fara acordul coalitiei, Daniel Constantin a spus ca prim-ministrul beneficiaza de un statut special. „Sigur ca premierul are un statut special, este prerogativa domniei sale, poate sa faca acest lucru, dar cred ca pana acum nu s-a intamplat. De fiecare data premierul a discutat in coalitie toate lucrurile, cateodata a fost nevoie de un acord, cateodata ne-a prezentat decizia pe care domnia sa a luat-o”, a afirmat copresedintele ALDE.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri, la Parlament, intrebat daca deciziile Curtii Constitutionale schimba ceva in privinta viitorului lui Florin Iordache la Ministerul Justitiei, ca hotararea pe care urmeaza sa o dea joi CCR este importanta, atat pentru PSD, cat si pentru opinia publica, pentru reconstruirea adevarului despre ceea ce s-a intamplat in ultimele zile

„Nu stiu daca schimba ceva, dar asteptam si deciziile de maine. Aceasta decizie de maine este importanta in reconstruirea adevarului despre ceea ce s-a intamplat in ultimele zile. Este importanta nu numai pentru noi, este importanta pentru toata opinia publica”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat daca deciziile CCR schimba ceva in privinta viitorului lui Florin Iordache la Ministerul Justitie. Liderul PSD a reiterat faptul ca a fost o comunicare „gestionata gresit”, lucru care nu mai trebuie sa se intample pe viitor. Joi, CCR urmeaza sa ia o decizie in privinta sesizarii Avocatului Poporului in privinta OUG 13, care se refera la fondul actului normativ.

