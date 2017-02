Anuntul a fost facut de catre presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. ”Acum pornim de la realitatea ca OUG 13 nu exista”, a spus presedintele CCR. El a precizat ca decizia a fost luata cu majoritate de voturi.

”Avocatul Poporului era indreptatit sa ne sesizeze referindu-se la o ordonanta care era in vigoare. In ceea ce priveste admisibilitatea cererii, potrivit articolului 29 din legea noastra de organizare, noi verificam constitutionalitatea legilor sau ordonantelor in vigoare. Din punctul acesta de vedere,va rog sa constatati ca ordonanta 13 a fost abrogata si, din acest punct de vedere, noi nu putem constata admisibilitatea sesizarii, daca ordonanta a intrunit conditiile de extraordinar, de oportunitate, nici pe fond, nici pe modalitatea extrinseca de control. In aceste conditii, cu majoritate de voturi, am luat decizia respingerii sesizarii ca devenita indamisibila”, a afirmat Valer Dorneanu.

Sursa foto: Shutterstock/Pakhnyushchy