"Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis astazi presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justitiei. (...) Premierul a facut aceasta nominalizare in contextul in care, astazi, Florin Iordache si-a inaintat demisia din functia de ministru al Justitiei", informeaza un comunicat de presa al Guvernului.

Propunerea a fost facuta in conformitate cu prevederile art. 106 si art. 107 alin. (3) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si cu cele ale art. 9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Florin Iordache a anuntat, joi, ca demizioneaza din functia de ministru al Justitiei, desi toate initiativele asumate cat a fost in aceasta functie sunt ”legale si constitutionale”.

”De cand am venit la Ministerul Justitiei, mi-am propus si am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente si destul de sensibile. Asa cum ati vazut si dumneavoastra, toate initiativele asumate sunt legale si constitutionale. Proiectele propuse s-au aflat in dezbatere publica, organizata de Ministerul Justitiei, iar acum sunt in dezbatere parlamentara. Cu toate acestea, pentru opinia publica nu a fost suficient, drept pentru care am hotarat sa imi inaintez demisia din functia de ministru al Justitiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria. Interimatul poate fi de maximum 45 de zile. Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa decida si asupra noului ministru pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu. In acest caz, nu a fost facuta o propunere de catre PSD.

Sursa foto: Agerpres Foto