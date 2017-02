Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a demisionat joi, dupa ce o Ordonanta de Urgenta privind coruptia a declansat o saptamana de proteste de strada, critici internationale si, in cele din urma, un pas inapoi stanjenitor din partea Guvernului investit in urma cu o luna, scrie Reuters. Agentia internationala noteaza ca masura ar fi aparat, practic, zeci de oficiali de acuzare pentru luare de mita si ca a fost perceputa, in general, ca un regres in lupta Romaniei impotriva coruptiei endemice, conform News.ro.

Jurnalistii Reuters precizeaza ca PSD, aflat la guvernare, va propune un inlocuitor pentru Iordache si ii va transmite numele presedintelui Klaus Iohannis, care are dreptul sa il respinga. Agentia aminteste ca Iohannis, fost lider al opozitiei de centru-dreapta, a criticat vehement Guvernul in urma ordonantei si a lansat un proces pentru organizarea unui referendum national privind continuarea luptei anticoruptie.

Reuters precizeaza in material ca CCR a decis ca nu se va pronunta asupra ordonantei, pentru ca aceasta a fost abrogate. Numarul manifestantilor anti-Guvern din Bucuresti si din alte orase a scazut drastic fata de duminica, insa un grup de circa 5.000 de oameni au infruntat miercuri seara zapada si gerul, pentru a cere demisia intregului cabinet, incheie Reuters.

Si Associated Press scrie ca ministrul Justitie a demisionat joi, dupa protestele in masa fata de o lege care ar fi imblanzit lupta impotriva coruptiei din tara. AP il citeaza pe Iordache, care si-a aparat actiunile, spunand ca toate initiativele sale au fost „legale si constitutionale”, dar nu au linistit „opinia publica”.

AP reda si declaratia presedintelui CCR, Valer Dorneanu, potrivit caruia nu au fost gasite „elemente care sa fi fost deja aplicate, sa fi produs efecte juridice”. “Ministrul roman al Justitiei, Florin Iordache, si-a anuntat joi demisia, dupa un val de contestare populara fara precedent dupa caderea comunismului impotriva unui decret al Guvernului care slabeste legislatia anticoruptie”, scrie AFP.

Jurnalistii francezi amintesc ca Florin Iordache, membru PSD in varsta de 56 de ani, a devenit ministru al Justitiei dupa ce a fost inginer la o fabrica de mobila, apoi primar si deputat. Agentia precizeaza ca un alt membru al Guvernului, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, a demisionat la inceputul lunii februarie pentru a protesta fata de adoptarea Ordonantei de Urgenta controversate, in timp ce Iordache si-a aparat demersul. Stirea AP a fost preluata si de Strafor. Potrivit AFP, Romania si-a intensificat in ultimii ani lupta impotriva coruptiei la nivel inalt, printre altele datorita unui Parchet specializat, DNA, infiintat la inceputul anilor 2000.

Agentia germana precizeaza ca Florin Iordache si-a anuntat demisia in cursul unei conferinte de presa, dupa ce premierul Sorin Grindeanu l-a acuzat pentru o comunicare neadecvata cu opinia publica in legatura cu Ordonanta de Urgenta, criticata in Romania si pe plan international ca un pas inapoi in lupta fragile a tarii impotrivia coruptiei.

DPA noteaza ca, dupa protestele record de duminica, numarul manifestantilor a scazut la cateva mii, care cer demisia Guvernului. Aceasta este o posibilitate care devine rapid din ce in ce mai indepartata, comenteaza jurnalistii de la Berlin, in conditiile in care PSD a obtinut o victorie detasata la alegerile legislative din 11 decembrie si dupa caderea motiunii de cenzura din Parlament, miercuri.

Si postul de televiziune Deutsche Welle anunta demisia ministrului roman al Justitiei, din cauza Ordonantei de Urgenta care a provocat proteste de masa si condamnare internationala. Postul paneuropean de televiziune Euronews afirma ca Florin Iordache a demisionat in conditiile in care consecintele Ordonantei de Urgenta privind coruptia si protestele generate de aceasta continua.

Decizia lui Iordache vine in conditiile in care Curtea Constitutionala a evitat sa ia o decizie privind ordonanta de urgenta care dezincrimina unele fapte de coruptie. Cei care se opun masurii sunt furiosi, chiar si dupa abrogarea Ordonantei, deoarece suspecteaza ca prevederile vor reaparea intr-un proiect de lege ce va fi prezentat Parlamentului, unde social-democratii au o majoritate clara.

Sursa foto: Shutterstock/qvist