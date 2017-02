USR comenteaza, joi, demisia lui Florin Iordache din fruntea Ministerului Justitiei, afirmand ca nu este suficienta, pentru ca el se va intoarce in Camera Deputatilor si in Comisia juridica, unde va continua probabil sa legifereze in acelasi fel ca pana acum, cu legi care au scos in strada 600.000 de oameni.