Guvernul roman alimenteaza nationalismul, in cadrul eforturilor de imblanzire a legislatiei anticoruptie, criticand prezenta strainilor la proteste, avertizeaza experti si politicieni citati de Associated Press. Mai mult, oficialii au pus sub semnul intrebarii rolul Uniunii Europene in lupta impotriva coruptiei, sugerand ca este momentul ca Romania sa fie pe primul plan.

Tonul antistraini al fortelor proguvernamentale, inclusiv al Partidului Social-Democrat (PSD), sugereaza o lovitura data imbratisarii entuziaste a Romaniei fata de lumea din afara, de dupa caderea comunismului, in 1989. Noua retorica, desi de mica amploare, aduce Romania oarecum mai aproape de Ungaria si Polonia, care au abordat o linie mult mai dura dupa alegerea unor lideri de extrema-dreapta, nemultumiti de granitele deschise ale Europei, spun experti, conform News.ro.

“Partidul Social-Democrat si-a colorat retorica electorala cu o retorica nationalista, anti-UE, impotriva corporatiilor”, a explicat analistul Stelian Tanase. “Mesajul este inca bland, nu ca in Ungaria. Sa vedem cum evolueaza in urmatorii doi sau trei ani”, a adaugat el.

Stelian Tanase a atras atentia ca PSD nu este o formatiune politica moderna de centru-stanga, ci are o latura conservatoare si este influentat de evolutiile politice internationale. “Acesta este un curent European, uitati-va la Polonia, Ungaria, Brexit. Uitati-va la Trump. Este un mesaj care prinde”, a subliniat expertul.

Cristian Parvulescu, decanul Scolii Nationale de Studii Politice si Administratice, a afirmat ca o parte dintre membrii PSD, aflati la putere, promoveaza valori favorizate de presedintele rus Vladimir Putin si de premierul ungur Viktor Orban, cunoscut pentru pozitia sa antirefugiati. “Este o campanie insidioasa de a influenta opiniai publica”, a adaugat el, invocand o “atitudine anti-europeana” promovata de unii membri ai PSD, precum si o demonizare a unor ONG-uri.

Criticile oficiale privind rolul UE ridica semne de intrebare in legatura cu angajamentul tarii fata de blocul comunitar, intr-o perioada in care Marea Britanie iese din Uniune, iar lideri de extrema-dreapta eurosceptici castiga teren inainte de alegeri vitale in Franta, Germania si Olanda. Curentul nationalist umbreste ospitalitatea traditionala in Romania si primirea calda de care se bucura adesea strainii.

Cu o saptamana inainte de izbucnirea protestelor, liderul PSD, Liviu Dragnea, a carui condamnare ii blocheaza drumul catre a deveni premier, a declarat la un post de televiziune ca ar trebui facute verificari financiare vizand ONG-urile care opereaza in Romania, pentru ca o parte dintre cele care au primit bani publici este posibil sa nu opereze legal. El l-a criticat pe investitorul si filantropul George Soros, care a donat sute de milioane de dolari pentru a promova democratia in fostul blocul sovietic.

“Aceasta persoana, bazele si structurile pe care le-a infiintat in urma cu ani de zile (…) au finantat raul in Romania. A finantat actiuni care nu au facut bine Romaniei”, a explicat Liviu Dragnea. Dupa izbucnirea protestelor, Dragnea s-a plans ca au luat parte straini. El a evocat in special prezenta unui bancher international cunoscut.

”Mi s-a parut mai mult decat incorect ca presedintele unei banci straine, un cetatean strain sa protesteze impotriva Guvernului. Normal ca poate e suparat pentru Legea darii in plata sau pentru alte lucruri pe care noi le-am facut pentru romani”, a spus politicianul. In replica, cetateanul olandez Steven van Groningen, presedintele Raiffeisen Bank si al Consiliului Investitorilor Straini, a subliniat ca are dreptul sa se alature manifestatiilor.

„Prezenta mea la proteste a fost o decizie personala”, a spus el. “„Inainte de a fi presedinte de banca sunt tata si imi pasa de viitorul copiilor mei si al tarii in care locuiesc. Nu cred ca din acest punct de vedere exista vreo diferenta fata de cei cu care m-am intalnit acolo - clienti, prieteni, parteneri de afaceri, antreprenori, sportivi, inca o campioana olimpica, angajati. La fel ca in cazul lor, dorinta mea pentru un viitor mai bun pentru copii mei, intr-o Romanie mai prospera, este total legitima”,a adaugat presedintele Raiffeisen Bank Romania.

Romania a aderat la UE in 2007, in ceea ce este perceput ca un triumf pentru efortul sau de modernizare dupa caderea comunismului. Acum UE este criticata pentru ca a sprijinit agentia puternica anticoruptie din tara, care face un efort intens de a limita coruptia care a definit decenii la rand viata nationala.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un aliat apropiat al lui Dragnea, a acuzat DNA ca si-a abuzat autoritatea si a incalcat drepturile persoanelor, cu sprijinul UE si al reprezentantilor sai in Romania. Tariceanu, fost premier care acum conduce membrul minoritar al coalitiei de guvernare, a subliniat ca diplomatii UE au inchis ochii la abuzuri care nu ar fi tolerate in alta parte, deoarece indreptateste “UE sa spuna «Uite, domnule, am avut un experiment in Romania si experimentul a reusit»”.

Potrivit lui, Romania ar trebui sa fie o tara “suverana”, care se ocupa de propriile afaceri – un argument familiar britanicilor, care l-au auzit in repetate randuri de la sustinatorii Brexit. Tariceanu da, insa, asigurari ca este dedicat aderarii la UE si nu pledeaza pentru iesirea Romaniei din blocul comunitar. Presedintele Klaus Iohannis, care se opune modificarii legislatiei anticoruptie, a declarat ca nu este alarmat de curentul nationalist, pentru ca nu a devenit virulent.