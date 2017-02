Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut, vineri, un apel catre toti parlamentarii ca, in cel mai scurt timp cu putinta, sa adopte Legea de aprobare a ordonantei de urgenta 14, prin care sunt abrogate modificarile aduse Codurilor penale, existand o „cvasi-unanimitate in acest sens”, ceea ce inseamna ca prelungirea dezbaterilor pe acest subiect „nu se justifica”.

”In calitate de presedinte al Camerei Deputatilor si de presedinte al PSD, fac un apel catre toti colegii din Parlament ca in cel mai scurt timp pe care ni-l permite procedura sa adoptam legea de aprobare a Ordonantei 14 privind abrogarea modificarilor Guvernului la cele doua coduri. Inteleg ca toate partidele parlamentare isi doresc acest lucru. Deci avem o cvasi-unanimitate in acest sens, ceea ce inseamna ca o respingere a OUG 14 este exclusa, iar prelungirea dezbaterilor pe acest subiect nu se justifica”, a afirmat Liviu Dragnea, potrivit unui comunicat de presa. Liderul PSD a mai spus ca dezbaterea in procedura de urgenta a OUG 14 decurge din natura actului normativ, nemaifiind necesara o solicitare speciala in acest sens, conform News.ro.

”Am vazut ca unele partide au cerut dezbaterea in procedura de urgenta a OUG 14. Nu e nevoie de o solicitare expresa pentru acest lucru. Intrucat e vorba de o ordonanta de urgenta, ea trebuie dezbatuta in regim de urgenta. Asa spune Constitutia Romaniei la art. 115, alin. 5. Ceea ce solicit eu este ca aceasta procedura de urgenta sa fie parcursa in cel mai scurt timp permis de regulament, astfel incat Parlamentul sa voteze pentru abrogarea Ordonantei 13 si sa trimita rapid legea spre promulgare”, a completat presedintele Camerei Deputatilor.

Pe data de 5 februarie, Guvernul a adoptat Ordonanta de urgenta nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Actul normativ a fost publicat, in aceeasi, zi in Monitorul Oficial, Partea I. USR a cerut inca de luni dezbaterea in regim de urgenta a OUG 14.

