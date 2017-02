”Ma intorc in antreprenoriat. O sa imi deschid o firma in curand, un start-up. Pregatesc un proiect educational”, a declarat Florin Jianu. De alfel, fostul ministru va participa marti, 14 februarie, la un eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), al carui presedinte a fost inainte a fi numit ministru in Guvernul Grindeanu, conform News.ro.

La eveniment, Jianu isi va prezenta raportul de activitate in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Florin Jianu a anuntat pe Facebook, in 2 februarie, ca demisioneaza din Guvern. "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", a scris atunci ministrul, adaugand: "Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!".

"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!", si-a inceput ministrul postarea.

El a precizat ca decizia sa a fost luata inca din seara sedintei de guvern in care a fost aprobata OUG de modificare a codurilor penale, dar ca a amanat anuntul sperand ca cei care au gresit isi vor repara eroarea.

Florin Jianu a facut parte si din Guvernul Ponta, ocupand pozitia de ministru delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism in perioada martie-decembrie 2014, iar din aprilie anul trecut si pana in ianuarie anul acesta a fost presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).