Administratia prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Iordache, ministrul Justitiei si decretul pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, ca ministru interimar al Justitiei, conform News.ro.

Seful statului a semnat si decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Nicolae Jianu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si decretul pentru desemnarea lui Alexandru Petrescu, ministrul Economiei, ca ministru Interimar pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

In urma demisiei lui Florin Iordache din functia de ministru al Justitiei, premierul Sorin Grindeanu i-a transmis joi presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justitiei. Birchall a scris joi, pe Facebook, ca vrea sa asigure bunul mers al justitiei, alaturi de institutiile cu atributii in domeniu, de societatea civila si de mass media si doreste sa faca acest lucru transparent, alaturi si de partenerii externi.

In 2 februarie, Florin Nicolae Jianu si-a inaintat demisia din functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. "Ma opresc aici din activitatea guvernamentala pentru ca asa imi dicteaza constiinta, iar asta nu este negociabil pentru nimic in lume!!!", scria Jianu pe Facebook, adaugand: "Romania nu merita ce i se intampla acum, romanii nu merita ce li se intampla acum!".

"Am reflectat cu responsabilitate la ceea ce este etic sa fac in continuare si nu in principal pentru probitatea mea profesionala, pentru ca aici am constiinta curata, ci pentru copilul meu, pentru cum o sa ma uit in ochii lui si ce anume o sa ii spun peste ani. O sa ii spun ca tata a fost un las si a girat actiuni pe care nu le impartaseste sau a ales sa iasa cu fruntea sus dintr-o poveste care nu este a lui?!", scria Jianu. Urmare a demisiei acestuia, premierul Grindeanu i-a transmis presedintelui Iohannis propunerea ca ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, sa preia interimar si atributiile de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

