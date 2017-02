Decizia premierului Sorin Grindeanu a fost publicata in Monitorul Oficial. Maria Manuela Catrina a comentat, duminica, pe Facebook, o imagine de ansamblu realizata in timpul protestelor din ultima saptamana, afirmand ca este "o imagine infioratoare", si a postat o rugaciune pentru ca lectiile zilelor trecute sa nu fi fost "in van". Ea a postat una dintre fotografiile devinite virale in timpul protestelor, realizata de la inaltime, care arata zecile de mii de protestatari din Piata Victoriei, scrie News.ro.

"O imagine infioratoare! Raul vine acolo unde gaseste loc. E vreme de smerenie si rugaciune. Sa nu lasam sa fie in van lectiile din zilele astea! Astazi e duminica vamesului si a fariseului. Sa ne fie primita rugaciunea! Doamne ocroteste-ne tara!", a scris Catrina. Ea a postat pe Facebook un pasaj din Biblie, Luca 18, 10-14. "Doi oameni s-au suit la templu sa se roage: unul era fariseu, iar celalalt vames. Fariseul, stand, asa se ruga intru sine: Dumnezeule, Iti multumesc ca nu sunt ca ceilalti oameni, rapitori, nedrepti, adulteri, sau ca acest vames."

"Postesc de doua ori pe saptamana si dau zeciuiala din toate cate castig. Iar vamesul, departe stand, nu vroia nici ochii sa¬-si ridice catre cer, ci-si batea pieptul, zicand: Dumnezeule, fii milostiv mie, pacatosul. Adevarat va spun voua ca acesta s-a coborat mai indreptat la casa sa, decat acela. Fiindca oricine se inalta pe sine se va smeri, iar cel ce se smereste pe sine se va inalta”", scrie ea. Maria Manuela Catrina a fost si candidat la alegerile din 11 decembrie, la Sibiu. Anterior, ea a condus Institutului Social Democrat "Ovidiu Sincai", patronat de Adrian Nastase, si a lucrat in cadrul Departamentelor PSD in perioada in care Nastase era presedinte al Consiliului National.

Sursa foto: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock