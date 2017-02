Premierul Sorin Grindeanu detine, impreuna cu sotia sa, doua terenuri intravilane si o casa de locuit in judetul Timis, a castigat din indemnizatia de deputat, 38.580 lei si 41.271 lei in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Timis si are o datorie la ING Bank in valoare totala de 52.400 Euro.

Potrivit celei mai recente declaratii de avere postata pe site-ul Guvernului, Sorin Grindeanu are, impreuna cu sotia sa, doua terenuri intravilane in judetul Timis, cu o suprafata totala de 773 metri patrati, precum si o casa de locuit dobandita in 2007, cu o suprafata de 205 metri patrati. Premierul declara ca nu detine autovehicule sau alte bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, scrie News.ro.

Sorin Grindeanu a vandut in 2016, in baza unui antecontract din 2014, un teren din judetul Timis catre SC Toli Agro SRL cu o valoare de zero lei, precum si un ATV catre SC Motoboom SRL pentru suma de 4.000 de lei. Totodata, prim-ministrul sustine in declaratia de avere ca nu detine conturi sau depozite bancare a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro. Premierul are o datorie la ING Bank in valoare totala de 52.400 Euro, scadenta in 2035, din care mai are de achitat in momentul de fata 43.885,29 Euro.

Sorin Grindeanu a castigat, din indemnizatia de deputat, 38.580 lei, precum si 41.271 lei in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Timis. Sotia sa, Mihaela Grindeanu, a avut un venit anual de 16.262 lei ca manager al SC Duofarm SRL, aceasta obtinand si 4.440 lei din inchirierea unui apartament. Sotia premierului a mai castigat 30.000 de euro din vanzarea unui apartament, 10.000 euro dintr-o donatie primita de la Nicolae Grindeannu, precum si 7.354 lei din indemnizatia pentru cresterea copiilor. In declaratia de avere a lui Sorin Grindeanu figureaza si alocatiile primite de cei doi copii ai sai, in valoare de 1.008 lei si 2.052 lei.