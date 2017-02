Presedintele i-a trimis premierului o scrisoare in acest sens. "Avand in vedere ca astazi (luni - n.r.) Parlamentul Romaniei a transmis spre promulgare Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, consider oportuna o intrevedere cu privire la cele doua acte normative, la care va invit impreuna cu Ministrul Finantelor Publice, domnul Viorel Stefan, marti, 14 februarie a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni", se arata in scrisorea presedintelui Iohannis.

Seful statului va trebui sa decida asupra promulgarii celor doua proiecte aprobate de Parlament. Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, martea trecuta, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale, impotriva actelor votand PNL, USR si PMP. Premierul Sorin Grindeanu a participat la vot, multumind la final parlamentarilor pentru rapiditate si a transmis si un mesaj catre mediul de afaceri, ca Romania va ramane o tara cu o economie predictibila.

Proiectul Legii bugetului de stat pe 2017 a fost adoptat cu 208 voturi "pentru" si 105 "impotriva", iar proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale a fost adoptat cu 208 voturi "pentru", 107 voturi "impotriva" si doua abtineri. Impotriva proiectelor au votat PNL, USR si PMP. Bugetul pe 2017 a fost adoptat in timp record, dupa doar 13 ore de dezbateri in plen, impartite in doua zile. Votul a fost dat in prezenta premierului Sorin Grindeanu.

"Multumesc Parlamentului ca a adoptat in regim de urgenta bugetul pe anul 2017. Avem nevoie de acest buget cu totii. Era nevoie sa fie poate votat mai de demult daca lucrurile s-ar fi desfasurat intr-un calendar normal, si asta era bine pentru Romania. As vrea sa transmit un mesaj de stabilitate pentru investitori si sa reconfirm determinarea Guvernului de a sprijini mediul de afaceri", a afirmat premierul Sorin Grindeanu, dupa vot.

Sursa foto: Agerpres Foto