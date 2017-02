Avizul final al Parlamentului va fi dat astfel cu o zi inaintea expirarii termenului de 20 de zile prevazut de lege. In cazul in care plenul nu voteaza acest aviz, seful statului poate initia demersurile pentru consultarea populatiei si fara punctul de vedere al Parlamentului, conform News.ro.

Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat saptamana trecuta, cu unanimitate de voturi, un aviz favorabil solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe Justitie, social-democratul Serban Nicolae afirmand insa ca acest demers al sefului statului va costa aproximativ 250 milioane lei, bani care nu au fost prevazuti in bugetul pe 2017. Presedintele Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema.

"Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit Legii referendumului, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile sa dea un aviz consultativ pentru referendumul convocat de catre presedinte. In cazul in care termenul de 20 de zile este depasit, procedura de consultare se considera a fi indeplinita.

