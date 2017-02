Ludovic Orban si-a anuntat luni, in sedinta Biroului Politic National al partidului, candidatura la presedintia PNL, declarand ca isi doreste ca formatiunea din care face parte din 1990 sa ajunga forta politica dominanta in Romania, PNL sa aiba un parteneriat ”onest” si ”transparent” cu presedintele Iohannis, iar alegerea liderului formatiunii sa fie facuta de catre toti membrii.

”Mi-am depus candidatura la functia de presedinte al PNL pentru a oferi partidului din care fac parte caracter si identitate, forta si credibilitate. Ca presedinte al PNL, vreau sa fiu garantul unitatii, coeziunii interne a PNL, iar obiectivul meu principal este sa transform in bine PNL astfel incat sa putem sa castigam toate competitiile electorale impotriva PSD. Vreau ca PNL sa devina forta politica dominanta in societatea romaneasca, sa reprezinte Romania dinamica, Romania civilizata, Romania oamenilor care traiesc cinstit pe propriile picioare din munca lor, din afacerea lor, din proprietatea lor, din competentele si talentele pe care le au”, a declarat Ludovic Orban, conform News.ro.

El a spus ca vrea ca PNL sa functioneze fara amestec din afara partidului, dar ca isi doreste un parteneriat cu presedintele Iohannis. ”PNL trebuie sa traiasca pe propriile picioare, trebuie sa ia deciziile in conformitate cu asteptarile din societate si in conformitate cu vointa exprimata de membrii partidului de la baza. In acelasi timp insa, intre PNL si presedintele Iohannis va trebui sa existe un parteneriat onest, transparent, cinstit care sa ajute Romania sa mearga inainte”, a mai spus el.

Intrebat daca are vreo temere ca decizia definitiva i-ar putea fi nefavorabila in procesul in care a fost trimis in judecata de catre DNA, Orban a spus ca, din moment de instanta de fond i-a dat dreptate, nu are motiv sa creada ca s-ar putea intampla altceva. ”Nu am absolut niciun fel de temere. Atunci cand mi s-a facut o nedreptate strigatoare la cer si mi s-a deschis acest dosar penal cand eram inscris cu sanse mari in cursa pentru Primaria Capitalei, am facut un pas inapoi, am facut un sacrificiu personal, desi sunt un om ale carui cariera si activitate au reprezentat un model de cinste, de corectitudine si de onestitate. Odata ce s-a pronuntat instanta de fond, nu am absolut niciun fel de motiv sa-mi imaginez ca s-ar putea intampla altceva”, a declarat Orban.

In ceea ce priveste modalitatea de alegere a viitorilor lideri ai partidului, inclusiv a presedintelui, Ludovic Orban a afirmat ca isi doreste ”cat mai multa democratia in PNL”. ”Membrii de la baza partidului sa fie lasati sa-si exprime vointa in mod liber. Conducerile locale sa fie alese in adunari generale ale organizatiilor locale, si nu pe sistemul de delegari din partea organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare. Conducerea judeteana sa fie aleasa in conferinta judeteana, adica in forul cel mai reprezentativ care exista la nivel judetean, cu o participare cat mai larga, cu o norma de reprezentare care sa asigure o participare cat mai larga a membrilor PNL. Conducerea nationala sa fie aleasa de forul cel mai reprezentativ, si anume Conventia Nationala, iar propunerea mea: cred ca ar trebui sa li se dea dreptul tuturor membrilor PNL sa aiba dreptul sa-si aleaga presedintele partidului”, a conchis el.

Fostul deputat Ludovic Orban a fost achitat in 31 ianuarie, de instanta suprema, in dosarul in care procurorii DNA l-au acuzat ca, in calitate de candidat PNL la Primaria Bucuresti, si-a folosit functia politica atunci cand ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu ca sa isi sustina campania electorala din vara anului trecut. Decizia nu este definitiva.

Din completul de trei judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, doi au decis achitarea lui Orban pentru fapta de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, iar al treilea a avut o opinie separata, dispunand condamnarea la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei si un termen de supraveghere de doi ani.

Decizia poate fi contestata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie la Completul de cinci judecatori al instantei supreme, care va da o hotarare definitiva in acest dosar. Potrivit rechizitoriului, la data de 1 martie 2016, Orban, atunci prim-vicepresedinte al PNL, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, solicitandu-i sprijin financiar pentru campania electorala pentru alegerile locale din vara anului 2016, in care deputatul fusese nominalizat pentru a candida la functia de primar al Capitalei.

Sursa foto: Agerpres Foto