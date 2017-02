Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a spus, luni, ambasadorului rus, Valery Kuzmin, ca trebuie evitata ”retorica inadecvata” in declaratiile publice, iar eforturile trebuie focalizate catre dialogul direct. Melescanu a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, luni, pe ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin. Cu acest prilej, ministrul Teodor Melescanu a subliniat importanta unei abordari pragmatice in relatiile bilaterale, exprimand deschiderea partii romane pentru dialog, informeaza MAE, conform News.ro.

”Totodata, a evocat necesitatea evitarii unei retorici inadecvate in declaratiile publice si focalizarea eforturilor catre dialogul direct. In acest sens, a accentuat ca angajamentele si pozitiile Romaniei in plan extern, in special cele legate de apartenenta tarii noastre la comunitatea de valori europene si euro-atlantice, sunt elemente profund consensuale la nivelul societatii romanesti”, precizeaza sursa citata. Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti a acordat, recent, un interviu cotidianului „Adevarul“, in care a catalogat drept „problema minora“ incercarea Guvernului Grindeanu de a modifica Codurile penale.

„Sper ca societatea romaneasca va fi suficient de matura sa iasa din impasul creat de aceasta problema minora de a declara sau nu o amnistie. In tara noastra au fost doua momente cand presedintele Putin a dezincriminat cateva fapte penale cu caracter minor. Au fost mai mult infractiuni cu caracter economic. Sper ca aceste discutii publice sa nu impiedice Guvernul sa continue relatiile si proiectele economice“, a afirmat Valeri Kuzmin. Ambasadorul a mai afirmat ca Guvernul Ciolos „nu facea nimic” deoarece avea un mandat limitat.

