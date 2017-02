Avizul a fost oferit dupa aproximativ 40 de minute de dezbateri, in timpul carora PNL si PMP au sustinut fara rezerve referendumul, USR a dorit eliminarea unora dintre sugestiile prevazute de PSD in raportul Comisiilor juridice, iar social-democratii s-au declarat in favoarea referendumului, dar au criticat motivatiile presedintelui Iohannis de a convoca acest plebiscit. Sedinta a fost condusa de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, alaturi de care s-a aflat si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Avizul asupra cererii de convocare a referendumului a fost acordat fara modificari fata de raportul Comisiei juridice.

Dupa acest vot, presedintele Klaus Iohannis va putea declansa procedurile privind referendumul si va trebui sa stabileasca si intrebarea care va aparea pe buletinele de vot. Avizul a fost dat cu o zi inaintea expirarii termenului de 20 de zile in care Parlamentul se putea pronunta inainte ca acceptul sa fie considerat tacit.

Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat saptamana trecuta, cu unanimitate de voturi, un aviz favorabil solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe Justitie, social-democratul Serban Nicolae afirmand insa ca acest demers al sefului statului va costa aproximativ 250 milioane lei, bani care nu au fost prevazuti in bugetul pe 2017.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. "Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit Legii referendumului, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile sa dea un aviz consultativ pentru referendumul convocat de catre presedinte. In cazul in care termenul de 20 de zile este depasit, procedura de consultare se considera a fi indeplinita.

Sursa foto: Agerpres Foto