„Lucrurile pe care le spune Comisia Europeana, pot confirma, deficitul bugetar pe 2017 va fi putin mai mare decat cel de pe anul precedent, dar nu va depasi limita de 3%. Am discutat aceste lucruri la dezbatea pe buget si am considerat ca este nevoie de o alocare suplimentara de fonduri pentru investitii, in asa fel incat Romania sa-si poata baza cresterea economica nu numai pe motorul dat de consum, ci si pe cel dat de investitii”, a afirmat presedintele Senatului, conform News.ro.

Chestionat daca CE se insala in aceasta prognoza cand spune ca va fi un deficit de 3,6%, Calin Popescu Tariceanu a spus: „Nu am retinut ca va fi un deficit anul viitor de 3,6%. Am retinut altceva, ca este de presupus o anumita crestere a unor preturi, ceea ce, nu vreau sa intru in aceste detalii, ca nu cred ca facem un dialog in acest fel cu Comisia Europeana”.

Copresedintele ALDE a mai spus ca proiectul de buget pe 2017 a fost construit pe baza programului de guvernare al PSD. „Este un program de guvernare comun pe care l-am supus atentiei electoratului, l-a votat, Parlamentul l-a aprobat si pe baza lui s-a construit bugetul de anul acesta”, a completat Calin Popescu Tariceanu.

Comisia Europeana a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in 2017 cu 0,5 puncte procentuale, la 4,4%, potrivit prognozei de iarna publicata luni de institutie, in care se arata ca avansul va fi sustinut de consumul intern si de investitii, dar ritmul este sub cel de 5,2% pe care a fost fundamentat bugetul pe acest an. Pentru 2017, Comisia prognozeaza un deficit bugetar de 3,6% din PIB, ca urmare a reducerii TVA cu inca 1 punct procentual si a eliminarii accizelor la carburanti si a taxei pe constructii speciale.

Comisia Europeana noteaza ca bugetul din acest an include si alte masuri fiscale, cum este eliminarea impozitarii pensiilor si majorarea pensiilor si salariilor din sectorul public. Deficitul bugetar ar urma sa creasca in continuare in 2018, la 3,9% din PIB, ca efect al cresterii semnificative a pensiilor din iulie 2017.

Deficitul structural al Romaniei va creste de la aproximativ 0,5% in 2015 la circa 2,5% in 2016 si la aproximativ 4% in 2017 si 2018. In pofida avansului rapid al PIB, ponderea datoriei publice in PIB va creste de la 38% din PIB in 2015 la 42,3% in 2018, ca urmare a relaxarii disciplinei fiscale.

Bugetul Romaniei pentru acest an este construit pe un deficit bugetar de 2,99% pe standarde ESA si de 2,96% pe cash, pentru a se incadra in planfonul de 3% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, dar peste nivelul de 2,7% promis de social-democrati in programul de guvernare. Totodata, bugetul include o estimare de crestere economica de 5,2%, revizuita in scadere fata de programul de guvernare al PSD, care prognoza 5,5%.

