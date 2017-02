Referendumul pe tema justitiei se va desfasura pe baza Legii referendumului amendata in 2013, astfel incat validarea plebiscitului este conditionata de prezenta la urne a cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale si de un numar de voturi valabil exprimate reprezentand 25% din numarul alegatorilor.

Desfasurarea referendumului este reglementata prin Legea 3/2000, insa aceasta a fost amendata consistent prin Legea 341/2013. Noua forma a legii a fost adoptata dupa invalidarea referendumului din 2012 privind demiterea presedintelui Traian Basescu. Pentru a fi validat acel plebiscit era nevoie de participarea a cel putin jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale, conform News.ro.

Prin legea din 2013, conditia de validare a referendumului a fost modificata. ”Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. Rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente”, prevad alineatele 2 si 3 din articolul 5 al Legii referendumului.

Potrivit Constitutiei, referendumul este una din formele de exprimare a vointei poporului, alaturi de alegerile libere, periodice si corecte. La referendum au dreptul sa participe cetatenii romani care au implinit varsta de 18 pana in ziua referendumului inclusiv, exceptie facand alienatii mintali pusi sub interdictie si persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale.

Procedura prin care presedintele Romaniei poate convoca electoratul la urne pentru referendum este descrisa in articolul 11 al Legii referendumului unde se arata ca seful statului are posibilitatea sa ceara poporului sa se exprime pe probleme de interes national, la o data pe care o decide el, dupa ce primeste avizul Parlamentului in 20 de zile calendaristice de la solicitare.

Articolul 12, alineatul 1 al Legii referendumului enumera ”problemele de interes national” pentru care presedintele poate convoca plebiscit insa Curtea Constitutionala a decis, in anul 2006, ca prevederea este neconstitutionala intrucat limiteaza dreptul constitutional al sefului statului de a recurge la referendum.

Obiectul si data referendumului pe teme de interes national se stabilesc prin decret al presedintelui Romaniei, iar campania electorala incepe imediat dupa ce decretul este publicat in Monotorul Oficial. ”Campania pentru referendum incepe la data aducerii la cunostinta publica a datei referendumului. In campania pentru referendum partidele politice si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunari publice si prin mijloace de informare in masa”, se arata in articolul 30 al legii, ceea ce inseamna ca durata campaniei este la latitudinea presedintelui care poate decide data convocarii, cat si pe cea a desfasurarii referendumului. La 5 zile de la stabilirea datei desfasurarii se constituie Biroul Electoral Central alcatuit din judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie si reprezentanti ai partidelor parlamentare, iar in 10 zile Guvernul trebuie sa anunte masurile tehnico-organizatorice necesare.

Scrutinul va avea loc incepand cu ora 7.00 si se va incheia la ora 23.00 a zilei selectate de catre presedinte. Alegatorii vor putea vota in orice sectie de votare, iar in cazul in care nu se afla in localitatea de resedinta sau domiciliu vor fi trecuti pe listele suplimentare. Participantii se vor exprima cu DA sau NU asupra problemei supuse referendumului.

Dupa centralizarea rezultatelor de catre Biroul Electoral Central, acestea sunt trimise, cu paza militara la Curtea Constitutionala in termen de 24 de ore de la incheierea centralizarii. ”Curtea Constitutionala prezinta Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national si confirma rezultatele acestuia”, se arata in articolul 45. Plenul reunit al Parlamentului a dat aviz favorabil, luni, cu unanimitate de voturi, pentru referendumul declansat de catre presedintele Klaus Iohannis pe tema justitiei.

Dupa acest vot, presedintele Klaus Iohannis va putea declansa procedurile privind referendumul si va trebui sa stabileasca si intrebarea care va aparea pe buletinele de vot. Avizul a fost dat cu o zi inaintea expirarii termenului de 20 de zile in care Parlamentul se putea pronunta inainte ca acceptul sa fie considerat tacit.

Comisiile juridice reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat saptamana trecuta, cu unanimitate de voturi, un aviz favorabil solicitarii presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe Justitie, social-democratul Serban Nicolae afirmand insa ca acest demers al sefului statului va costa aproximativ 250 milioane lei, bani care nu au fost prevazuti in bugetul pe 2017.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. "Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", anunta Administratia Prezidentiala.

