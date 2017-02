Parchetul instantei supreme a cerut Agentiei Nationale de Integritate sa ii verifice averea lui Traian Basescu, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru fals in declaratii, desprins din dosarul in care fostul presedinte a fost acuzat de spalare de bani, alaturi de omul de afaceri Costel Casuneanu, au declarat luni, pentru News.ro, surse oficiale.

Potrivit surselor citate, dosarul privind un teren din cartierul Primaverii din Capitala pe care l-ar fi obtinut Traian Basescu in perioada in care era primar al Capitalei si i l-ar fi vandut omului de afaceri Costel Casuneanu a fost clasat pentru fapta de spalare de bani, dar cercetarile continua pentru fals in declaratii.

In cadrul acestor cercetari s-a solicitat Agentiei Nationale de Integritate sa ii verifice averea lui Traian Basescu, pentru ca banii cu care a cumparat terenul nu sunt trecuti in declaratiile de avere din perioada in care acesta a fost primarul Capitalei. Sursa citata a precizat ca si dosarul in care Traian Basescu era acuzat ca si-ar fi acordat ilegal o locuinta in strada Mihaileanu din Capitala, pe care a cumparat-o in 2003, a fost clasat. Dosarul fusese redeschis in luna mai 2015, dupa ce Traian Basescu nu a mai fost presedinte.

In 6 mai 2016, fostul presedinte Traian Basescu a fost audiat la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in dosarul privind terenul din cartierul Primaverii pe care i l-ar fi vandut omului de afaceri Costel Casuneanu. Dosarul a fost, in urma cu mai multi ani, in ancheta procurorilor Sectiei de urmarire penala si criminalistica din PICCJ, dar ulterior, dupa cercetari, a fost inchis, potrivit unor surse judiciare.

In urma unor informatii venite de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dosarul a fost redeschis, in 13 aprilie 2016, fiind vizati atat Traian Basescu, cat si Costel Casuneanu, context in care au fost audiate numeroase persoane. Fostul presedinte a fost vizat in acest dosar si pentru o fapta de spalare de bani in ceea ce priveste modalitatea de achizitionare a unui autoturism Mercedes 500. Basescu ar fi cumparat la un pret foarte mic si imediat ar fi vandut la un pret foarte mare acest autoturism de lux.

Romania Curata a prezentat cronologia tranzactiilor:

- 9 august 2000: Traian Basescu cumpara un teren de 3.700 de metri patrati in Aleea Privighetorilor 86, cartierul Baneasa, cu 1.483.244.000 lei vechi, adica aproximativ 70.000 de dolari (in vara lui 2000, un dolar era in jur de 21.000 de lei vechi –n.r.) Suma ar fi fost achitata in numerar. Provenienta ei nu poate fi justificata, sustine procuroarea Elena Iordache. In aceeasi zi, la acelasi notar, omul de afaceri Costel Casuneanu cumpara un teren invecinat, cu o suprafata similara, la un pret de 3 ori mai mare, considerat pretul pietei.

- 15 octombrie 2002: Traian Basescu vinde terenul din Aleea Privighetorilor 86 catre Gabriela Blaj din Oituz, cumnata si asociata omului de afaceri Costel Casuneanu, cu 12.004. 212.620 lei vechi, adica peste 300.000 de dolari (in 2002, un dolar ajunsese in jur de 39.000 de lei vechi –n.r.). Basescu ar fi primit 110.000 de dolari in numerar si 8.285.000.000 lei vechi prin transfer bancar de la Gabriela Blaj.

Femeia primise acesti bani in aceeasi zi, tot prin transfer bancar, de la cumnatul Costel Casuneanu. Acesta luase la randul lui o parte din bani, 7.293.000.000 lei vechi, de la compania sa de constructii de drumuri PA & CO International si o alta parte, 1.006.415.000 lei vechi, dintr-un schimb valutar.

- 21 octombrie 2002: Traian si Maria Basescu cumpara de la Virgil si Mariana Gheteu o vila situata pe Soseaua Bucuresti Ploiesti 137 B, cu 280 de mii de dolari. Potrivit procuroarei, banii ar fi fost achitati in numerar, iar provenienta nu ar fi fost justificata, avandu-se in vedere ca in acea perioada din conturile familiei Basescu de la BCR, ING si RBS Bank nu ar fi fost retrase sume de bani.

- 12 noiembrie 2002: Vila a fost donata Ioanei Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte al Romaniei.

- 10 iunie 2003: Traian Basescu transfera banii din vanzarea terenului din Primaverii in contul fiicei sale, Ioana, deschis la ABN Amro Bank. Ea ar fi folosit parte din acesti bani pentru cumpararea unui imobil.

- 17 noiembrie 2003: Ioana Basescu scoate 90.000 de dolari din bani pimiti de la tatal ei.

- 6 iunie 2005: Ioana Basescu transfera 40.700 de dolari inapoi in contul tatalui ei.

- 20 aprilie 2006: Gabriela Blaj vinde terenul cumparat in 2002 de la Basescu cumnatului ei, Costel Casuneanu, pentru aproape 300.000 de euro.

In aprilie 2013, omul de afaceri Costel Casuneanu a fost condamnat la patru ani cu suspendare in dosarul de coruptie al fostului senator PSD Catalin Voicu. Casuneanu este judecat pentru dare de mita si in dosarul primarului suspendat al Bacaului Romeo Stavarache.

