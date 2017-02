"Mi s-a parut corect sa cunosc opinia Guvernului, inainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere in Parlament. (...) Bugetul, la o prima analiza pe care am facut-o, este unul problematic si riscant. Se prevad venituri care, dupa parerea mea, sunt supraevaluate. Pe de alta parte, se prevad cheltuieli foarte mari. Exista riscul real sa se depaseasca deficitul de 3%", a afirmat seful statului, conform News.ro.

El a afirmat ca se observa "o suma extraordinar de mare" la creditele de angajament, de 54 de miliarde de lei, iar acestea "vor apasa asupra bugetelor din anii urmatori". Iohannis spune ca va lua o decizie in zilele urmatoare. "Toate aceste lucruri le-am transmis Guvernului, care are un punct de vedere propriu. (...) In zilele urmatoare, impreuna cu echipa mea, vom aprofunda analiza acestor doua bugete. Sigur, vom avea in vedere si punctele de vedere prezentate astazi de prim-ministru si de ministrul Finantelor, dar in ansamblu trebuie sa recunosc ca sunt ingrijorat", a spus presedintele.

Klaus Iohannis si premierul Sorin Grindeanu au avut, marti, la Palatul Cotroceni, alaturi de ministrul Finantelor, Viorel Stefan, o intalnire pe tema proiectelor Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale, dupa ce in cursul zilei de luni acestea au fost depuse la Palatul Cotroceni pentru promulgare.

Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, martea trecuta, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale, impotriva actelor votand PNL, USR si PMP. Premierul Sorin Grindeanu a participat la vot, multumind la final parlamentarilor pentru rapiditate si a transmis si un mesaj catre mediul de afaceri, ca Romania va ramane o tara cu o economie predictibila.

