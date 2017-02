”In momentul de fata nu poti sa contesti bugetul. Deci trebuie sa-i dai drumul. Suntem in mijlocul lunii februarie, sunt de pus in aplicare legi care vizeaza si cresteri de salarii, de pensii, dar trebuie multa atentie la rectificare. Acum e mult prea tarziu. In momentul de fata bugetul este desenat si arata ca un desen frumos, ca e photoshopat. Ei au scos ridurile de pe fata bugetului, totul e Ok.”, a declarat Traian Basescu, conform News.ro.

Fostul sef al statului spune ca, din moment ce legea bugetului nu prevede un deficit mai mare de 3%, nu exista niciun motiv pentru care presedintele Iohannis sa il retrimita in Parlament. ”Eu mi-as dori sa se ajunga la o crestere de 4,4%, dar Guvernul lucreaza cu cifrele institutiilor nationale si avem Comisia Nationala de Prognoza (CNP), care a dat crestere de 5,2%. Trebuie sa recunoastem totusi ca in anii din urma datele CNP au avut o acuratete mai mare decat ale UE. Este exclus sa avem aceasta crestere economica. De data aceasta nu se va intampla, dar aici este disputa intre datele nationale si datele UE, dar in ultimii ani am avut crestere mai mare decat datele furnizate de UE”, a adaugat Traian Basescu.

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, dupa intalnirea cu premierul Sorin Grindeanu si cu ministrul Finantelor, Viorel Stefan, ca bugetul aprobat de Parlament este "problematic" si "riscant", fiind "ingrijorat" de forma acestuia. El a spus ca va lua o decizie in zilele urmatoare, daca va promulga proiectul sau va cere reexaminarea lui.

"Mi s-a parut corect sa cunosc opinia Guvernului, inainte de a lua o decizie pe promulgare sau retrimitere in Parlament. (...) Bugetul, la o prima analiza pe care am facut-o, este unul problematic si riscant. Se prevad venituri care, dupa parerea mea, sunt supraevaluate. Pe de alta parte, se prevad cheltuieli foarte mari. Exista riscul real sa se depaseasca deficitul de 3%", a afirmat seful statului. El a afirmat ca se observa "o suma extraordinar de mare" la creditele de angajament, de 54 de miliarde de lei, iar acestea "vor apasa asupra bugetelor din anii urmatori".

