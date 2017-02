Comisia a infiintat o subcomisie, formata din Adrian Tutuianu, Verestoy Attila si Cezar Preda, care sa modifice Regulamentul Comisiei de control, dar se va lucra si asupra modificarii si completarii Hotararii Parlamentului 30/1993, care stabileste clar care sunt atributiile comisiei. "Sunt acte foarte vechi si care nu tin cont de ce s-a intamplat dupa 1993. Toti membrii Comisiei vor analiza Hotararea respectiva, vor face propuneri de completare si modificare. Ne-am propus ca in maximum 4 saptamani sa fim in masura sa prezentam Parlamentului un proiect de hotarare", a spus Tutuianu, conform News.ro.

El a precizat ca acum comisia nu are drept de a propune initiative legislative, fiind posibila introducerea acestei prevederi in noua Hotarare. Tutuianu a spus ca vechiul mecanism, prin care era infiintata o comisie speciala pentru modificarea Legilor sigurantei nationale, nu a functionat. "Vom lucra in cadrul comisiei pornind de la propunerile legislative pe care le avem la legislatia specifica, incepand cu Legea securitatii nationale, Legea de organizare si functionare a SRI, o lege privind Statutul ofiterului de informatii, legea privind terorismul si asa mai departe. Vom lucra pornind de la ce avem si solicitand puncte de vedere de la toate autoritatile si institutiile care sunt interesate de asemenea acte normative. Ma refer aici la CSAT, la SRI, la alte institutii", a spus el.

Tutuianu a precizat ca este nevoie ca aceste legi sa fie modificare deoarece s-au schimbat fundamental realitatile economice, sociale, politice, precum si amenintarile. "Intreg cadrul legislativ trebuie adus la zi. Sunt unele de natura tehnica, dar sunt si lucruri care tin, sa spun, de organizarea acestor institutii. Spre exemplu, am facut o afirmatie la intalnirile precedente, care este durata mandatului directorului SRI, care este durata mandatului pentru adjuncti, pentru ca nu avem o limita de timp. Poate sau nu sa ocupe mai multe mandate? Cate?", a spus el.

Tutuianu a adaugat ca, din punctul sau de vedere, un mandat de 4 ani precum si o limita de 2 mandate ar fi binevenita. "Daca ma intrebati pe mine cred ca am putea sa avem mandat de 4 ani. E o opinie personala, nu insusita politic sau a Comisiei. Cred ca un mandat de 4 ani pentru directorul SRI, pentru adjuncti, este util. Cred ca am putea stabili ca doua mandate, asa cum ar presedintele, inseamna maximum. Acestea sunt variante de lucru", spus seful Comisiei SRI.

Alte propuneri vizeaza modificarea competentelor Comisiei in privinta raporturilor cu SRI. Intarirea atributiilor comisiei, un control mai efectiv, mai de profunzime in activitatea SRI, dreptul de a initia propuneri de acte normative, posibilitatea de a intra, asa cum este in alta parte, colegii mei au adus in atentie diferse situatii de drept comparat, mai mult in activitatea SRI si a fi mai lamuriti. Acum avem ca modalitati de verificare a SRI informarea, raportul si audierea. Sunt mai multe chestiuni care le vom discuta", a spus el. Tutuianu a adaugat, raspunzand unei intrebari, ca "poate fi o tema" si propunerile privind posibilitatea ca aceasta Comisie sa propunea schimbarea sefului SRI in anumite situatii.

