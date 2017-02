Klaus Iohannis si-a exprimat rezervele fata de un buget cu venituri supraapreciate, vorbind de o ”abordarea hieperoptimista” a bugetului ”Este o crestere de 14% fara sa fie vreo explicatie cum se ajunge la aceasta crestere fenomentala pentru bugetul general consolidat. Se confirma ca exista prevazute credite de angajament de o suma nemaivazuta, de peste 50 de miliarde”, a declarat Klaus Iohannis.

Presedintele a explicat ca decizia promulgarii a fot luata pentru ca Romania are nevoie de un buget aprobat. ”Am promulgat atat bugetul, cat si bugetul asigurarilor sociale. Tara are nevoie de buget si guvernul care s-a angajat sa execute acest buget are acum posibilitatea sa dovedeasca cum va face acest lucru. Pentru Guvern am un mesaj simplu; in cursul acestui execitiu bugetar cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate.

Premierul Sorin Grindeanu a avertizat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca, din cauza intarzierii promulgarii bugetului pe 2017, masurile din programul de guvernare sunt puse sub semnul intrebarii, precizand ca aceasta intarziere ”se duce in lant” nu doar catre ministere, ci si catre autoritatile judetene si autoritatile locale.

”Vreau sa va multumesc pentru faptul ca va continuati activitatea, desi bugetul intarzie in a fi promulgat. Din pacate, faptul ca dumneavoastra si noi am reusit in timp record sa venim cu un buget care sa tina cont de programul nostru de guvernare, de toate masurile pe care noi le-am angajat sa le punem in practica, iata ca toata aceasta munca este intarziata. Mai mult decat atat, acele masuri noi pe care le-am luat si pe care le aveam in programul de guvernare sunt puse, datorita nepromulgarii bugetului insa, sub semnul intrebarii. Noi ne-am facut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevazut banii in buget pe toate aceste masuri”, le-a spus premierul Sorin Grindeanu ministrilor la inceputul sedintei de Guvern. El a precizat ca aceasta intarziere a promulgarii bugetului ”se duce in lant” nu doar catre ministere, ci si catre autoritatile judetene, autoritatile locale.

