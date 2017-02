Ministerul Agriculturii va intra in dialog cu Comisia Europeana, astfel incat proceudra de infringement impotriva Romaniei in privinta legii care obliga supermarket-urile sa comercializeze minimum 51% produse romanesti sa nu se concretizeze, in conditiile in care institutia analizeaza atent informatiile primite de la Bruxeles si de la femieri, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Comisia Europeana a lansat miercuri o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru ca impune marilor comercianti cu amanuntul sa achizitioneze cel putin 51% din produse alimentare si agricole de la producatorii locali, ceea ce contravine legislatiei UE referitoare la libera circulatie a bunurilor. Intrebat in legatura cu masurile pe care ministerul Agriculturii le va lua pentru a rezolva aceasta problema, ministrul a sustinut ca va intra in dialog cu CE, conform News.ro.

”O sa intram in dialog cu Comisia Europeana, sa aducem informatiile pe care le avem, astfel incat infringementul sa nu se concretizeze. Citim cu mare atentie tot ce vine de la CE. Analizam cu mare interes si informatiile care vin de la fermieri. In Romania sunt 1.680 de supermarketuri”, a declarat Daea, intr-o conferinta de presa.

Oficialul a mentionat ca ministerul va respecta procedurile referitoare la acest caz si exista o perioada de doua luni in care situatia trebuie clarificata. In plus, ministrul a tinut sa precizeze ca definitia lantului scurt, asa cum apare in lege, este mai complexa si cuprinde mai multe concepte. ”Lantul scurt tine cont si de zona, de distanta de export si de comert”, a afirmat Daea.

El a declarat ca, in calitate de deputat, a votat pentru lege si o va sustine ”pana in pragul interesului fermierului roman”. Agentul guvernamental pentru Curtea Europeana de Justitie (CJUE), Horatiu Radu, a declarat miercuri ca procedura de infringement trebuie privita in acest context al dezbaterii ca pe o oportunitate pentru amendarea cadrului legislativ corespunzator tuturor exigentelor CE.

In Romania, marilor comercianti cu amanuntul li se cere sa achizitioneze cel putin 51% din produse alimentare si agricole de la producatorii locali. Acest fapt pune probleme legate de libera circulatie a marfurilor. Aceeasi lege prevede, de asemenea, obligatia comerciantilor cu amanuntul de a promova produsele de origine romana, limitandu-le decizia de natura comerciala privind alegerea produselor pe care le ofera, ceea ce contravine libertatii de stabilire.

