Liviu Dragnea precizeaza, intr-o postare de Facebook, ca au existat opinii potrivit carora nu ar fi nevoie de o dezbatere parlamentara a OUG 13 deoarce a fost abrogata. ”Ordonanta 13 este abrogata. Din punctul meu de vedere este un subiect inchis. Au fost opinii ca nu ar mai trebui sa se dezbata in Parlament, pentru ca deja este abrogata”, a scris presedintele PSD, conform News.ro.

Pana la urma, Dragnea s-a consultat cu presedintii comisiilor juridice pentru o solutie care sa puna capt speculatiilor. ”Am discutat cu presedintii comisiilor juridice ale celor doua Camere si am decis sa ducem procesul pana la capat. Vom vota legea de respingere a OUG 13 pentru a nu mai ramane loc de nicio interpretare”, a conchis presedintele Camerei Deputatilor.

Liberalii au depus joi o cerere la Biroul Permanent al Senatului prin care solicita introducerea pe ordinea de zi a plenului a ordonantei de urgenta 13/2017 cu scopul de a fi respinsa in regim de urgenta, atragand atentia ca orice alta abordare asupra parcursului legislativ al OUG 13 ridica mari semne de intrebare in privinta intentiilor reale ale majoritatii parlamentare.

”Partidul National Liberal a depus astazi, in atentia conducerii Senatului, solicitarea de a introduce pe ordinea de zi a plenului a Ordonantei de Urgenta 13/2017, cu scopul de a fi respinsa in regim de urgenta. Solicitarea a fost inregistrata de liderul grupului senatorilor PNL, Mario Oprea, astfel incat in prima sa reuniune Biroul Permanent al Senatului sa dispuna Comisiei juridice depunerea raportului asupra OUG 13 si inscrierea pe ordinea de zi a plenului pentru a fi respinsa. Consideram ca orice alta abordare asupra parcursului legislativ al acestei Ordonante de Urgenta ridica mari semne de intrebare in privinta intentiilor reale ale majoritatii parlamentare”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de PNL.

Sursa foto: Agerpres Foto