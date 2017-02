Senatorul PNL Florin Citu, care a sustinut in Comisia de buget un amendament la OUG 2/20017 privind gratuitatea pentru studenti la calatoria pe CFR, limitand aceasta facilitate doar la deplasarile intre centrul universitar si localitatea de domiciliu, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca renunta la aceasta propunere. Citu sustine ca amendamentul sau a fost admis de catre PSD doar ca sa mascheze alte ”cheltuieli faraonice” prevazute in bugetul pe 2017.

Florin Citu afirma ca gratuitatea pe CFR pentru studenti introdusa de catre guvernul Grindeanu prin OUG 2/2017 a avut doar scop electoral. ”Din datele analizate am constat ca din 100% numar de studenti din Romania doar o mica parte, sub 30%, se deplaseaza in alte destinatii cu trenul decat destinatia pentru care a fost gandita aceasta facilitate (domiciliu-centru universitar). Asta insemna ca, de fapt, aceasta promisiune a PSD-ului pentru studenti a avut doar un scop electoral. Suma care afecteaza bugetul de stat este nesemnificativa relativ la alte cheltuieli complet faraonice pe care le face PSD”, a scris Citu, conform News.ro.

El acuza ca PSD i-a intins o capcana prin admiterea amendamentului sau la dezbaterea OUG 2/2017 in comisia de buget-finante a Senatului. ”N-am sa cad in capcana PSD-ului, care a fost de acord cu restrictionarea acestor subventii, pentru ca pur si simplu nu cred ca merita. De aceea renunt la amendament”, precizeaza liberalul.

Citu considera insa ca PSD ia masuri dicriminatorii intrucat de gratuitatea la calatoriilor cu trenul nu beneficiaza tinerii care nu sunt studenti sau pensionarii, Citu afirmand ca aceasta chestiune este o ”intrebare importanta pentru PSD-isit si cei care cred in subventii de la stat”. Comisia de buget-finante a Senatului a dat, marti, aviz favorabil, cu amendamente, proiectului de Lege de aprobare a OUG 2/2017 care prevede ca studentii beneficiaza de gratuitate la calatoriile cu trenul ale companiei CFR.

Unul dintre amendamentele admise a fost cel al lui Florin Citu (PNL) si Eugen Teodorovici (PSD) prin care gratuitatea era restransa doar la calatoriile pe care un student le face intre localitatea de domiciliu si cea in care studiaza. Un alt amendament, propus de Eugen Tedorovici si Stefan Mihu (PSD), stipuleaza ca de acelasi tratament preferential vor beneficia si elevii de liceu. Dupa primirea avizelor, proiectul de lege va ajunge la comisia raportoare, anume Comisia de munca.

Sursa foto: Agerpres Foto