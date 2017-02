Aproximativ 15 romani au protestat, vineri, la Bruxelles, impotriva guvernului Grindeanu in timpul vizitei primului-ministru pentru intalniri cu presedintii Consiliului European si Comisiei Europene Donald Tusk, respectiv Jean-Claude Juncker.

Micul grup de romani a scandat ”DNA, sa vina sa va ia!”, ”Vrem justitie, nu coruptie!”, ”Ne pasa, ne pasa, ne pasa de acasa!”. Ei purtau pancarte galbene pe care scria ”Rezist”, iar o pancarta mai mare era inscriptionata ”Les miserables” si infatisa pe Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea, Gabriela Firea, Serban Nicolae si Calin Popescu-Tariceanu, conform News.ro.

Seful Executivului roman va avea, vineri, intrevederi cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European si cu Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene, responsabil cu ocuparea fortei de munca, cresterea economica, investitii si competitivitate.

Deplasarea la Bruxelles este prima vizita externa a premierului Sorin Grindeanu de cand a preluat functia de sef al Executivului. „Vreau sa-i asigur pe toti partenerii nostri din institutiile europene ca lupta impotriva coruptiei, implicarea si consolidarea rolului nostru in UE sunt obiective prioritare ale Guvernului pe care-l conduc, iar demersul de acum se inscrie in linia dialogului activ pe care-l promovam cu toti interlocutorii europeni”, a afirmat prim-ministrul Grindeanu, inainte de plecarea la Bruxelles. Din delegatia condusa de premierul Sorin Grindeanu fac parte Teodor-Viorel Melescanu, ministrul Afacerilor Externe si Marius Nica, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului.

Sursa foto: Agerpres Foto