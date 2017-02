Deputatul USR Cristian Ghinea comenteaza, pe Facebook, vizita lui Sorin Grindenanu la Bruxelles, unde sustine ca, potrivit "surselor" sale, premierului "i s-au aratat niste pisici" in diversele intalniri pe care le-a avut, inclusiv pe tema unei posibile blocari a fondurilor europene, si ironizeaza faptul ca, in pofida avertismentelor, in conferinta de presa Sorin Grindeanu s-a aratat "ninja suprem".