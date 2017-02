"Dincolo de faptul ca e foarte dificila si complicata, e o perioada foarte frumoasa pentru ca eu tot timpul am crezut ca intr-un fel sau altul natiile, neamurile, au un fel de suflet. (...) Nu e suma sufletelor tururor celor care sunt parte a poporului respectiv, ci e o contopire a ceea ce e asumat de fiecare dintre noi individual pentru comunitate. Atunci cand suntem o adunatura de egoisti nu exista sufletul acesta al neamului", a spus Dacian Ciolos, notand spiritul civic al cetatenilor din ultima perioada, potrivit News.ro.

El a comentat ca, dupa "toata perioada tulbure" de dupa Revolutie, cetatenii in sfarsit au inceput sa isi asume impreuna idealuri. "Ma bucur pentru generatiile celor care astazi sunt adolescenti, care daca merg si pastreaza ritmul asta o sa poata sa aiba o perioada din viata in care sa stie si ce inseamna comunitatea asumata, nu ceva impus, cum a fost pe vremea comunismului", a spus fostul premier.

Ciolos a fost intrebat ce s-ar fi intamplat daca era in locul lui Sorin Grindeanu in cazul OUG 13, el comentand ca nu s-ar fi ajuns la aceasta situatie. "Eu indraznesc sa cred ca daca eram in locul lui n-as fi ajuns in situatia asta. Pentru mine de la inceput transparenta si relationarea cu ceilalti a fost unul din obiectivele principale", a spus fostul sef al Guvernului.

El a precizat ca dialogul trebuia inceput imediat dupa ce romanii au inceput sa protesteze.

"Daca cineva are impresia ca poate sa mai guverneze pe furis sau spunand lucrurile pe jumatate, se insala. Mai devreme sau mai tarziu se intoarce bumerangul. (...) Nu vreau eu sa dau lectii nimanui, dar ce am invatat eu din anul acesta, ca guvernarea este un exercitiu de relationare permanenta. Nu e suficient sa spui ca ti-a votat cineva un program de guvernare si acum lasati-ma in pace sa-l aplic", a mai spus fostul premier.

