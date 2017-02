Manifestatii importante, inspirate de cele din Romania, au avut loc duminica in mai multe orase ale Frantei, in special Paris si Toulouse. Oamenii au denuntat pasnic scandalurile angajarilor fictive in care sunt implicati Francois Fillon si Marine Le Pen, precum si coruptia clasei politice in general, relateaza AFP.

Raspunzand unui apel lansat pe retelele de socializare, manifestantii au scandat “La zdup cu coruptii” si “Fara privilegii”. Oamenii au subliniat ca este intolerabil, din punctul lor de vedere, “sa fie guvernati de un corp de alesi care are posibilitatea de a guverna inversul a ceea ce apara”, dupa cum scria in apel. “Nu vom fi singurii care ne vom face auziti, Romania, printre altii, ofera un exemplu serios in acest moment”, a mai scris organizatorul pe Facebook, conform News.ro.

“Fillon in inchisoare, coruptia este otrava”, “Nu exista autoritate, fara a fi exemplar: Fillon, 18 noiembrie 2016”, “Nu atinge prada, Penelope” au fost numai cateva dintre mesajele scrise pe pancartele fluturate de cei 700 de participanti. Annie, in varsta de 71 de ani, care se descrie ca fiind de stanga, a realizat o pancarta prin care l-a avertizat pe Fillon : Daca intri in turul doi (de scrutin – n.r.), nu ne vom duce la vot”.

“Nu putem alege un escroc. L-am votat pe Chirac in 2002, dar daca este intre Fillon si Le Pen, se vor distruge fara mine”, a explicat ea. Patrice Roblet, o pensionara de 66 de ani, venita din Val d'Oise, a subliniat ca Fillon, la fel ca Donald Trump, “nu ar trebui sa le faca morala altora”. Dezamagirea sa fata de politicieni este mare: “Isi voteaza legi si privilegii, practic, nu am iesit din Revolutie”, spune ea.

“Dincolo de ei (Fillon si Le Pen – n.r.), este o problema de sistem”, a avertizat scriitorul Alexandre Jardin, prezent in multime si care a cerut “macar un control al Curtii de Conturi” privind “banii alesilor nostri”. “Tocmai pentru ca nu se intampla acest lucru se accentueaza furia”, a subliniat el. La Toulouse, circa 200 de persoane s-au strans in Piata Capitoliului. Ei au batut in oale si au scandat “Nu coruptiei”. La Saint Omer (Pas-de-Calais), a fost intins un banner enorm in Grand Place, pentru ca toata lumea sa isi poata scrie plangerile.

Mitinguri au mai avut loc si la Lyon, Angers, Lille sau Rennes. Organizatoriil au anuntat ca noi proteste vor avea loc si duminica viitoare. Circa doua treimi dintre alegatorii francezi ar vrea ca Francois Fillon, candidatul conservator la presedintie, sa se retraga din cursa, dupa acuzatiile ca sotia sa ar fi fost platita pentru o slujba pe care nu a avut-o, arata un sondaj publicat duminica.

Fillon a anuntat vineri ca va ramane in cursa indiferent de ce se v-a intampla, dupa ce saptamani la rand a spus ca se va retrage, daca va fi inculpat. Pe langa Fillon, si candidata Frontului National, Marine Le Pen, este suspectata de angajarea fictiva a bodyguardului sau ca asistent in Parlamentul European.

