Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi in Comisia juridica si urmeaza sa intre luni si in plenul Senatului. De la Senat, OUG 13 va merge la Camera Deputatilor, care este forul decizional, conform News.ro.

Amendamentele aprobate i-au apartinut senatorului USR, George Dirca. El a propus schimbarea titlului actului normativ din lege de aprobare a OUG 13 in lege de respingere. De asemenea, Dirca a propus reformularea articolului unic al legii: ”Se respinge ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a legii nr. 235/2010 privind Codul de procedura penala”. Ambele amendamente au fost votate in unanimitate de senatorii Comisiei juridice.

Senatorul USR George Dirca a mai propus trei amendamente prin care solicita sa se precizeze in legea de respingere a OUG 13 ca respectiva ordonanta a fost abrogata si ca nu a produs efecte. Propunerile sale au fost insa respinse de comisie, el fiind singurul care a votat pentru aprobarea lor.

Raportul Comisiei juridice de respingere a OUG 13 va intra luni, la ora 16.00, pe ordinea de zi a plenului Senatului. Dupa votul din Senat, OUG 13 va fi transmisa Camerei Deputatilor care este forul decizional in acest caz. Legea de aprobare a OUG 14/2017, prin care este abrogata OUG 13, a fost votata saptamana trecuta de Senat, iar luni intra in procedura legislativa in Camera Deputatilor, care este for decizional. Sedinta Comisiei juridice va incepe la ora 15.00.

Sursa foto: Shutterstock/ Pakhnyushchy