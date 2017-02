Premierul Sorin Grindeanu a afirmat luni, la Parlament, ca are mai multe propuneri de persoane care ar putea sa preia conducerea Ministerului Justitiei, existand atat varianta de a fi o persoana apolitica, cat si cea de membru al coalitiei de guvernare. Prim-ministrul a sustinut ca, in zilele urmatoare, se va intalni cu toate persoanele eligibile pentru a ocupa aceasta functie.

Intrebat daca are un nume la Justitie, Sorin Grindeanu a spus: „Mai multe chiar”. „Pana miercuri sau miercuri o sa venim cu aceste propuneri si la Ministerul Justitiei. In momentul in care venim, o sa venim cu o singura propunere”, a completat el, conform News.ro.

Sorin Grindeanu a sustinut ca viitorul ministru al Justitiei ar putea fi atat o persoana apolitica, cat si un membru al coalitiei PSD-ALDE. „Exista varianta de a fi un apolitic, dar exista si varianta de a fi un membru din coalitia de guvernare. Si azi si maine o sa am intalniri cu persoane pe care le consider eligibile pentru a ocupa aceasta functie si o sa ma decid miercuri”, a subliniat premierul.

De asemenea, intrebat daca exista posibilitatea ca viitorul ministru al Justitiei sa fie de la ALDE, Sorin Grindeanu a afirmat: „Am spus si la Bruxelles, acelasi lucru spun si acum, ca e extrem de posibil sa fie un ministru apolitic, dar nu e singura varianta. Asta am spus si la Bruxelles”. La insistentele presei daca PSD va da ALDE acest portofoliu, prim-ministrul a evitat sa dea un raspuns precis. „Mai sunt doua zile, lasati-ma sa am discutiile cu cei pe care ii consider persoane potrivite, si eu si colegii mei, in a ocupa aceasta functie”, a conchis Sorin Grindeanu.

Sursa foto: Agerpres Foto