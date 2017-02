Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat luni, la Parlament, referitor la faptul ca mai multi ministri au fost audiati la DNA privind elaborarea OUG 13 de modificare a Codurilor penale, ca Romania este „un unicat in Europa”, in conditiile in care procuratura ancheteaza deciziile politice ale Guvernului.

”Eu cred ca suntem un unicat in Europa, in care procuratura ancheteaza deciziile politice ale Guvernului. Acesta e si motivul pentru care am sesizat si Curtea Constitutionala, pentru conflict intre puterile statului si, dupa cum stiti, s-a stabilit termen pe 27 martie”, a afirmat Calin Popescu Tariceanu, intrebat despre ministrii care au fost audiati la DNA in dosarul privind elaborarea OUG 13, conform News.ro.

Ministrul Carmen Dan a fost audiata, luni, aproximativ o ora si jumatate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, care i-au solicitat informatii, in calitate de martor, legate de aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 13, in dosarul deschis dupa denuntul formulat in 24 ianuarie de membri ai asociatiei ”Initiativa Romania". In acelasi dosar, saptamana trecuta au fost audiati, tot in calitate de martor, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, si ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Gratiela Gavrilescu.

Si fostii secretari de stat de la Ministerul Justitiei Oana Schmidt Haineala si Constantin Sima au dat declaratii in calitate de martor in acest dosar, ambii declarand ca nu au contribuit la elaborarea Ordonantei de Urgenta nr. 13 din 31 ianuarie privind codurile penale, abrogata de Guvern la cinci zile dupa adoptare. DNA a precizat ca in acest dosar se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate de mai multe persoane, privind posibile fapte legate de "modalitatea de adoptare a unor acte normative”.

Sursa foto: Agerpres Foto