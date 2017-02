“Suntem ferm si pe deplin angajati in directia continuarii eforturilor de consolidare a justitiei din Romania, inclusiv in ce priveste legislatia in domeniu, precum si in privinta continuarii si intaririi luptei anticoruptie, a luptei impotriva crimei organizate, a traficului de persoane si a activitatilor teroriste", a declarat Ana Birchall in cadrul intrevederii cu ambasadorul american, potrivit reprezentantilor Ministerului Justitiei, conform News.ro.

Ea a subliniat importanta asigurarii unui echilibru intre eficienta actului de justitie si respectarea drepturilor omului.

"In acelasi timp, nu trebuie sa pierdem din vedere ca justitia se face in sala de judecata, exclusiv in baza probelor aflate la dosar. Este esential sa oferim institutiilor responsabile mijloacele si resursele necesare pentru a-si face datoria, un aspect important in acest sens fiind demersurile de recuperare a prejudiciilor. Doresc, in egala masura, sa subliniez importanta asigurarii unui echilibru intre eficienta actului de justitie si respectarea drepturilor fundamentale ale omului”, a mai spus Ana Birchall.

Ministrul interimar al Justitiei i-a mai transmis oficialului american ca obiectivul Romaniei este de a iesi cat mai redepe din Mecanismul de Cooperare si Verificare.

“Obiectivul nostru este de a iesi din Mecanismul de Cooperare si Verificare in cel mai scurt timp posibil, ca o confirmare a eforturilor depuse cu succes de catre Romania in ce priveste reformele din justitie, precum si tinand cont de faptul ca tara noastra a indeplinit majoritatea angajamentelor prevazute in cadrul acestui mecanism”, a mentionat Birchall.

In context, oficialul roman a aratat ca Mecanismul nu trebuie sa devina un instrument politic care sa afecteze interesele tarii noastre, un exemplu relevant in acest sens fiind dosarul de aderare a Romaniei la spatiul Schengen, precizeaza Ministerul Justitiei.

In cadrul intrevederii, a fost subliniata importanta cooperarii cu SUA, ca principal partener strategic al Romaniei, cu un accent deosebit pe componenta de aparare si dimensiunea de securitate, inclusiv in domeniul securitatii cibernetice, mai arata reprezentantii ministerului.

Sursa foto: agerpresfoto