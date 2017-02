Potrivit initiativei semnate de catre deputatul PNL Florin Roman, conditia minima de vechime pentru ocuparea functiilor publice de conducere se reduce de la doi ani la un an pentru functii precum sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora. De asemenea, pentru functiile publice de conducere altele decat cele de mai sus perioada minima de vechime se reduce de la trei ani la doi ani, scrie News.ro.

Si pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici, liberalul propune conditii mai lejere. Pe de o parte, injumatatirea perioadei de vechime in munca, de la trei ani la un an si jumatate, iar pe de alta parte permite avansarea in grad si celor care obtin rezultate mai slabe la evaluarea individuala. In prezent, un functionar trebuie sa fi obtinut cel putin calificativul AA«bineAA» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici pentru a putea promova in grad. Potrivit propunerii lui Florin Roman, functionarul public poate fi promovat daca a obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimul an.

Deputatul liberal isi motiveaza propunerea legislativa sustinand ca actualele cerinte referitoare la vechime impuse de legea 188/1999 sunt excesive si creeaza o piedica nejustificata la accesul la functiile publice. ”Impunerea unor cerinte de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice blocheaza accesul la functiile publice tinerilor absolventi de facultate, care, desi pot fi foarte bine pregatiti, nu vor putea ocupa o functie publica deoarece nu au vechimea necesara”, arata Florin Roman in motivarea propunerii legislative.

Actul normativ a fost depus pentru dezbatere la Senat in calitate de prima camera sesizata, urmand ca decizionala sa fie Camera Deputatior.

Sursa foto: Who is Danny/Shutterstock.com