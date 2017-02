Mitingul orgaizat de PSD Dambovita la Targoviste se desfasoara in Piata Revolutiei, din municipiu, unde s-au adunat simpatizanti veniti din multe localitati ale judetuui. Printre manifestantii care vor sa-si afirme sustinerea fata de Executiv se afla primari, alesi locali si parlamentari PSD, informeaza News.ro.

Cei prezenti in piata au adus cu ei pancarte cu mesaje de sustinere, dar si steaguri tricolore si cu sigla PSD, precum si vuvuzele pe care unii dintre ei le-au folosit inclusiv in timpul discursurilor mobilizatoare ale liderilor social-democrati. Oamenii scandeaza "PSD" si flutura steagurile.

Pe pancarte sunt scrise mesaje precum: "Sunt TSD-ist, nu comunist!", "Votul meu conteaza", "Ne dorim o Romanie normala", "Protest elegant.../Presedinte ezitant".

Conform programului anuntat de PSD Dambvita, participantii vor sta pana la ora 11.15 in piata din centrul municipiului Targoviste, dupa care vor pleca in coloana intr-un mars pe traseul Bulevardul Libertatii- strada Poet Grigore Alexandrescu- Bulevardul Mircea cel Batran Bulevardul Independentei- Bulevardul I.C.Bratianu- Bulevardul Regele Carol I- Bulevardul Mircea cel Batran- strada Poet Grigore Alexandrescu- Bulevardul Libertatii- sediul PSD Dambovita.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii saptamana aceasta de PSD Dambovita, la eveniment esta asteptata prezenta a 10.00 de persoane.

Organizatorii au obtinut autorizatie pentru desfasurarea manifestatiei.

Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, declara, marti, referitor la mitingul de sustinere a Guvernului Grindeanu pe care il va organiza sambata la Targoviste, ca nu a fost nevoie sa ceara acceptul conducerii partidului pentru "chestiuni de tipul” acesta deoarece fiecare organizatie poate decide cum se raporteaza la un eveniment politic.

"Mitingul nostru va avea loc sambata, probabil 10.00 - 11.00. Se va desfasura cu toate aprobarile legale, am mers la Primaria Targoviste, am cerut autorizatie, am informat institutiile statului, Politie judeteana, locala, Jandarmerie, am facut solicitari si la Directia de sanatate publica”, afirma Adrian Tutuianu.

El mai spunea ca la manifestatie participa membri de partid, alesii locali si "cetateni fara functii politice sau administrative” care i-au cerut sa ia o atitudine fata de ceea ce se intampla in tara.

Sursa foto: AGERPRES FOTO