Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, la Targu Mures ca interesul Uniunii este ca Romania sa fie un stat de drept, in care deciziile CCR sa fie aplicate, ”indiferent cine sau ce crede despre asta”. Kelemen sustine ca nu se poate vorbi cu adevarat de stat de drept daca prevederi ale Legii educatiei nu sunt aplicate in cazul UMF Targu Mures sau functionarea Liceului romano-catolic din acest oras este pusa sub semnul intrebarii.

”Interesul UDMR este ca Romania sa devina un stat de drept, sa fie puse in aplicare deciziile Curtii Constitutionale, indiferent cine sau ce crede despre asta. Noi nu putem sa luam decizii emotionale, bazate pe ideologii. Interesele comunitatii maghiare trebuie sa fie afirmate in spiritul unor valori si principii corecte, indiferent cine se afla la guvernare sau in opozitie”, a declarat Kelemen Hunor, la intrunirea delegatilor din judetul Mures, in cadrul careia Peter Ferenc a fost ales presedinte al organizatiei judetene a Uniunii, potrivit News.ro.

Kelemen a apreciat ca exista indoieli asupra existentei statului de drept, in conditiile in care prevederi ale Legii educatiei nu sunt aplicate in cazul UMF Targu Mures sau cand lipsa unei hotarari judecatoresti definitive pune sub semnul intrebarii functionarea Liceului romano-catolic din Targu Mures.

”Desi nu exista o decizie definitiva a unei instante judecatoresti privind legalitatea infiintarii scolii, totusi soarta a 400 de elevi este incerta. Este inacceptabil ca, in lipsa unei hotarari definitive, sa existe riscul inchiderii unei scoli, din cauza actiunii unui procuror. Si, culmea, Guvernul tace, nu spune nimic. Totusi, pana la urma, e vorba despre o scoala. Nici presedintele tarii nu spune nimic”, a adaugat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor ca Uniunea are un rol major in consolidarea statului de drept in Romania.”Rolul nostru este ca prin cele 6,5 procente sa sprijinim Parlamentul pentru crearea unui stat de drept, unde exista o separare a puterilor in stat. Iar pentru aceasta va fi nevoie de mult curaj din partea noastra”, a precizat liderul UDMR.

Situatia celor doua institutii de invatamant din Targu Mures a fost evocata de Kelemen Hunor si in raportul alternativ despre aplicarea Chartei europene a limbilor regionale sau minoritare pe care UDMR l-a prezentat, in noiembrie 2016, la reuniunea Grupului de lucru pentru minoritati al Parlamentului European.

Kelemen dadea ca exemplu situatia de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures, unde nici pana acum nu s-a infiintat sectia cu predare in limba maghiara, in ciuda faptului ca, din 1 ianuarie 2012, legea prevede acest lucru.

”Putem aminti chiar faptul ca Guvernul de atunci a cazut din cauza sectiei cu predare in maghiara, care urma sa fie infiintata. De patru ani, aceasta lege nu este aplicata de UMF Targu Mures, nu este aplicata de nimeni si, dintre cei vinovati, nimeni nu are de suferit din aceasta cauza”, a mentionat Kelemen Hunor.

Presedintele Uniunii s-a referit si la cazul Liceului Romano-Catolic din Targu Mures, precizand ca Biserica a reinfiintat acea scoala confesionala intr-o cladire nationalizata in 1948, o cladire care i-a fost luata de comunisti.

”Se incearca acum desfiintarea acelei scoli printr-un demers al procurorilor. Asadar, sunt folosite instrumente nepolitice pentru a neutraliza decizii politice, pentru a le nega. La acea vreme, printr-o decizie politica, s-a stabilit ca se poate invata in limba maghiara, in limba materna, de la gradinita pana la universitate, iar aceasta decizie am legiferat-o”, a explicat Kelemen Hunor, citat in comunicat.

Presedintele UDMR a mentionat ca, pentru a-si exprima protestul, oamenii au iesit in strada, pentru ca au simtit ca le-au fost incalcate drepturile si nu mai puteau suporta asa ceva.

”Aspectul cel mai revoltator este ca s-a pornit urmarirea penala pentru coruptie in cazul Liceului Rakoczi, de parca cineva si-ar fi insusit ceva din averea publica. Acesta este doar un exemplu de cum poate fi impiedicata, prin mijloace nepolitice, functionarea unei scoli apartinand unei minoritati si care este, in acelasi timp, o scoala confesionala. Acesta este un exemplu care arata, in mod evident, cum se poate induce o stare de nesiguranta, de teama”, a afirmat Kelemen Hunor.