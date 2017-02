Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a declarat referitor la activitatea Comisiei de monitorizare a activitatii Guvernului, ca aceasta nu intervine in activitatea guvernamentala si nu da dispozitii privind modul in care se iau deciziile in Guvern. Potrivit social-democratului, comisia este formata din mai multi lideri PSD, printre care Liviu Dragnea, Mihai Fifor, Marian Neacsu, Gabriela Firea si Serban Nicolae.

„Comisia nu intervine in activitatea guvernamentala. Comisia de monitorizare nu face analize si nu da dispozitii privind modul in care se iau deciziile in guvernul Romaniei. Comisia este interesata de doua lucruri: realizarea obiectivelor asumate de PSD in campania electorala si in programul de guvernare si raportarea Executivului la problemele cetatenilor. Ceea ce se intampla in ministere, felul in care se iau deciziile, modul de implementare, strategiile toate acestea tin exclusiv de decizia primului ministru si a echipei sale”, a declarat Adrian Dobre, conform News.ro.

El a tinut sa precizeze ca „premierul Grindeanu si echipa sa au libertate totala de decizie in guvern”.

„Nu amestecam lucrurile. Comisia nu ia decizii politice. Este doar o echipa de monitorizare si analiza. Deciziile politice se iau in forurile de conducere a partidului. Comisia nu ia decizii privind sprijinul guvernarii. Comisia nu sprijina politic un ministru sau o anumita masura de guvernare, aceste decizii se iau in cadrul coalitiei PSD-ALDE”, a completat purtatorul de cuvant al PSD.

Potrivit social-democratului, „Comisia de monitorizare va face o evaluare periodica la sfarsitul fiecarui trimestru” si, ”in mod evident, pot exista si rapoarte intermediare”.

In ceea ce priveste componenta Comisiei de monitorizare a activitatii Guvernului, Adrian Dobre a spus ca aceasta este formata din: Liviu Dragnea, Mihai Fifor, Marian Neacsu, Gabriela Firea, Serban Nicolae, Doina Pana, Iulian Iancu, Viorica Dancila, Leonardo Badea si Florin Buicu.

Adrian Dobre a prezentat un prim raport al comisiei de monitorizare.

„Pentru primul trimestru al anului 2017 aveam un numar de 54 de promisiuni asumate in campania electorala si in programul de guvernare si din acestea, pana in acest moment, au fost realizate 38. Asta inseamna ca avem peste 70% procent de realizare. Este un rezultat foarte bun si asta arata ca guvernul a reusit sa tina pasul cu calendarul de implementare pe care si l-a propus, desi au fost trei obstacole majore care au obstructionat mai mult sau mai putin actul de guvernare. Primul a fost intarzierile in numirea primului ministru, al doilea - tergiversarea adoptarii legii bugetului de stat si al treilea a fost reprezentat, in mod evident, de presiunile la care guvernul a fost supus in urma Ordonantei 13 si care a reclamat o buna parte din timpul primului ministru”, a relatat purtatorul de cuvant al PSD.

Social-democratul a mai spus ca, in evaluarea comisiei de monitorizare, exista trei prioritati majore: legea preventiei, legea salarizarii unitare si Departamentul pentru debirocratizare.

„Legea preventiei. Romania nu a avut de la Revolutie pana in momentul de fata o asemenea reforma fiscala. Este pentru prima data cand autoritatile statului se vor afla intr-o relatie de parteneriat cu mediul de afaceri. Legea preventiei asaza controlul fiscal pe o baza sanatoasa. Scopul activitatii de control este confirmarea, nu amendarea (...) Este o masura care va sprijini in mod clar capitalul autohton”, a explicat purtatorul de cuvant al PSD.

In ceea ce priveste Legea salarizarii unitare, el a spus ca este „cea mai ampla reforma din sistemul public”.

„Este o lege extrem de importanta si o initiativa extrem de curajoasa a guvernarii PSD. Vrem sa stabilim un etalon echitabil de salarizare intre toti functionarii din sistemul public si sa facem astfel incat dezechilibrele majore sistemice sa dispara. Nu este vorba numai de salarii, ci si de plan de cariera”, a completat social-democratul.

Adrian Dobre a sustinut ca Departamentul de debirocratizare va functiona la nivelul Secretariatului General al Guvernului.

„Tot ceea ce va face el va avea au un impact major asupra vietii oamenilor si va imbunatati calitatea vietii de zi cu zi a cetatenilor. Doua lucruri importante isi propune acest departament: realizarea pana la finalul primului trimestru a unui nomenclator al taxelor din Romania in care vor fi cuprinse toate taxele fiscale si parafiscle. In afara de necesitatea de a avea o imagine completa si clara a acestor taxe, va fi un instrument important astfel incat Guvernul sa poata analiza aceste taxe fiscale si parafiscale in vederea continuarii simplificarii taxarii. A doua misiune majora este aceea de a implementa dispozitiile necesare astfel incat pe parcursul anului viitor sa putem ajunge ca toate taxele din Romania sa poata fi achitate si online. Institutiile care nu pot oferi si plata taxelor online nu vor mai putea percepe taxa respectiva”, a subliniat purtatorul de cuvant al PSD.

El a precizat ca membrii Comisiei de monitorizare vor urmari si evolutiile macroeconomice.

„Am vazut ca in ultima perioada s-a vorbit foarte mult despre prognoza Comisiei europene de deficit bugetar care a fost data inainte sau in prima faza la 3,6 % pe 2017. Foarte multi oponenti politici s-au folosit de aceasta cifra. (...) Comisia a plecat in acest an de la 3,6%. In fiecare an comisia a avut o abatere de 1, 2 puncte procentuale la estimarile initiale. Transmitem celor care sunt ingrijorati de aceasta estimare initiala ca nu au motive sa fie ingrijorati. (...) Din punct de vedere al comisiei de monitorizare aceasta prognoza nu constituie un motiv de ingrijorare”, a conchis Adrian Dobre.

Sursa foto: agerpresfoto