Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la bilantul MApN pe anul 2016, ca obiectivul Romaniei este de a-si consolida statutul de furnizor de securitate in cadrul NATO si UE, precum si construirea unui profil mai puternic in aceste organizatii, alaturi de intarirea parteneriatului cu SUA.

Presedintele a atras atentia asupra actualului context international, caracterizat de provocari la adresa securitatii globale si regionale "fara precedent" dupa sfarsitul Razboiului Rece. El a amintit prelungirea conflictului din Ucraina, "fara intrevederea unei solutii politice viabile", tergiversarea gasirii unei cai rezonabile si negociate pentru a pune capat razboiului din Siria, "virulenta terorismului islamic anti-occidental" practicat de Daesh si "criza produsa de afluxul masiv de refugiati in cautare de azil in Europa", conform News.ro.

"Intr-un astfel de context, devine cu atat mai important pentru Romania sa-si dezvolte directiile pe care isi fundamenteaza politica externa. In acest sens, pentru noi raman prioritare consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii si construirea unui profil mai puternic in NATO si Uniunea Europeana, ca piloni strategici pentru garantarea securitatii tarii noastre", a afirmat seful statului.

Iohannis a spus ca este astfel de nevoie de o consolidare a cooperarii in cadrul NATO si UE, apreciind recentele decizii ale Uniunii, precum si cele ale Aliantei, de la ultimul summit, precum consolidarea prezentei la Marea Neagra.

"Cu totii ne dorim ca Romania sa fie o tara puternica si respectata in Europa si in lume. Tara noastra a dovedit ca poate fi un furnizor de securitate, iar acest statut poate fi consolidat atat prin masuri de politica externa, cat si prin masuri care vizeaza cresterea capacitatii operationale a armatei. Un stat capata credibilitate strategica internationala daca are o armata puternica. Avem nevoie de o armata bine dotata si instruita", a continuat Iohannis, pledand pentru respectarea Strategiei Nationale de Aparare a Tarii.

Presedintele a laudat MApN pentru eforturile depuse in aceste directii, precum si pentru continuarea transformarii Armatei, operationalizarea structurilor aliate de pe teritoriul tarii noastre, precum si cresterea calitatii vietii personalului Armatei. Iohannis a subliniat si ca MApN trebuie sa continue eforturile pentru implementarea deciziilor NATO de pe teritoriul Romaniei, prin structurile operationalizate in tara.

Sursa foto: agerpresfoto