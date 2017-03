Un proiect de lege care prevede pedepsirea protestatarilor cu inchisoare intre sase luni si trei ani daca prin manifestarea lor „au scopul de a schimba ordinea constitutionala ori sa ingreuneze sau sa impiedice exercitarea puterii de stat” a ajuns in Senatul Romaniei. Initiatorul proiectului este deputatul PSD Tudor Ciuhodaru.

Proiectul de lege vine in completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal. Cum justifica deputatul initierea acestui act normativ? In expunerea de motive, Tudor Ciuhodaru spune ca acest proiect trebuie adoptat in contextul cererilor pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Potrivit deputatului PSD, „in Romania libertatea, democratia, dreptul de miscare si libera exprimare, nu pot merge pana la nivelul la care, prin abordari extremiste, separatiste, revizioniste, se ataca esenta statului roman”, potrivit Digi24.

Iata motivele expuse de Tudor Ciuhodaru.

„Romania a fost intodeauna un stat extrem de tolerant, pe teritoriul nostrul traiesc multe minoritati ce nu se pot plange ca sunt prignote sau marginalizate de statul roman. Pot folosi limba materna, pot invata in limba materna, se pot manifesta liber si isi pot promova cultura si religia.”

„Noul cod penal nu condamna toate formele de incalcare a articolului 1 si articolului 13 din Constitutia Romania.”

„Lipsa unor masuri care sa descurajeze si sa pedepseasca orice actiune impotriva ordinii constitutionale savarsite de persoane, organizatii sau partide a dus la exacerbarea acestor manifestari.”

„Evenimentele de la Targu Mures, in cadrul carora s-a cerut autonomia Tinutul Secuiesc, precum si cererile europarlamentarilor romani de etnie maghiara Laszlo Tokes si Csaba Sogor impun ca Parlamentul Romaniei sa adopte acest act normativ prin care sa reglementam faptul ca in Romania libertatea, democratia, dreptul de miscare si libera exprimare, nu pot merge pana la nivelul la care, prin abordari extremiste, separatiste, revizioniste, se ataca esenta statului roman.”

Libertatea de intrunire este protejata de Constitutie in Romania la articolul 39.

„Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme”, se arata in Legea fundamentala a tarii.

Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, declarat luni, referitor la protestele din Piata Victoriei, ca activitatea Guvernului a fost „obstructionata temporar” din cauza acestor „presiuni”, in conditiile in care mare parte din timpul premierului Sorin Grindeanu a fost alocat acestei „probleme spinoase”.

Sursa foto: AgerpresFoto