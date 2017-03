Liberalul Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, a declarat sambata, in Consiliul National de Coordonare, ca habar nu are ce au modificat liderii la Statutul partidului, dar „indiferent de modificari”, el va ramane membru PNL. Acesta a tinut sa precizeze ca, fara primari, PNL este „zero”, in conditiile in care edilii „se bat”, iar tot ei „si-o iau din toate pozitiile”.

„Va salut pe cei care v-ati batut in campanie. Pentru mine exista oamenii care s-au batut. La Alba s-a castigat, s-a facut ceva in plus. Sa fii sef trebuie sa ai responsabilitate, sa arati ca poti sa faci ceva. Habar nu am ce o sa modificati la Statut, eu raman membru PNL indiferent de modificari. Cred ca era bine sa avem cate o foicita ca sa stim ce modificam la statut.”, a afirmat Mircea Hava (foto), spunand ca aude ”tot felul de zvonuri” ca liderii de organizatii judetene nu vor avea voie sa candideze la functiile de conducere la nivel central.

Liberalul a tinut sa precizeze ca, fara primari, PNL este „zero”, in conditiile in care edilii „se bat”, iar tot ei „si-o iau din toate pozitiile”. „Fara ei (primari – n.r.) partidul este zero. Ei se bat, ei o si iau din toate pozitiile. De unde salarii? Din pensia dumneavoastra domnilor parlamentari, ca nu am vazut unul care sa mearga la notar si sa spuna ca nu vrea pensia. De ce sunteti ipocriti?”, a afirmat liberalul.

In incheiere, el a precizat ca vrea un partid puternic, deoarece presedintele Klaus Iohannis nu poate sa aiba un parteneriat cu un partid „care se balbaie".„Ori suntem curajosi, ori sa mergem sa ne vedem de treaba. Vreau un partid puternic pentru ca avem un parteneriat cu un presedinte puternic, domnul Klaus Iohannis. Niciodata un presedinte ca Iohannis nu poate sa aiba un parteneriat cu un partid care se balbaie”, a conchis Mircea Hava.