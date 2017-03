”Daca deranjez, ca am vazut ca deranjez, de astazi o sa-i trimit domnului Dragnea – stiti ca eu nu vreau sa ma dea nimeni afara din partid – ii trimit demisia mea in alb si cand il supar foarte tare o introduce si a scapat de mine. Dar sa tac din gura n-o sa tac, nu pot la varsta asta sa mai tac din gura pe lucruri pe care le-am vazut, e care le stiu si pe care le vad cu ingrijorare”, a declarat Victor Ponta.

Anuntul acestuia survine mai multor observatii facute de Ponta la adresa modului in care este condus PSD, fapt ce l-a facut pe Liviu Dragnea sa spuna ca ”orice critica a lui Victor Ponta este sanatate curata”, scrie news.ro.

Fost procuror, secretar de stat, ministru, prim-ministru, Victor Ponta, pe care Adrian Nastase il numea "micul Titulescu", a intrat in PSD in 2002.

Victor Ponta a demisionat din functia de presedinte al PSD in iulie 2015, dupa ce a fost pus sub inculpare in dosarul "Turceni-Rovinari", in care este urmarit penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi savarsit in perioada in care era avocat.

Ponta si-a anuntat decizia de "a nu mai ocupa nicio functie de conducere" in PSD printr-o scrisoare adresata liderilor social-democrati si postata pe Facebook. "Sunt din 2002 membru PSD si sunt convins ca intreaga mea viata politica se va desfasura doar alaturi de acest partid si de valorile pe care le reprezinta. Vreau sa va multumesc inca o data dvs. si tuturor membrilor PSD pentru onoarea suprema pe care mi-ati facut-o in 20 Februarie 2010 atunci cand m-ati ales ca lider al vostru. Desi erau momente cumplit de grele pentru partid si pentru tara, am reusit in peste 5 ani de batalii politice sa indeplinim cele mai multe din asteptarile romanilor care ne-au votat. Ati fost mereu alaturi de mine, iar solidaritatea noastra ca echipa de conducere a PSD a fost un element determinant", spunea Ponta in scrisoarea adresata colegilor sai din PSD.

Sursa foto: Agerpres Foto