"Constitutia Romaniei a construit un sistem in cadrul caruia autonomia institutionala este echilibrata prin colaborarea reciproca si cooperarea loiala a institutiilor fundamentale ale statului. Luand act de Declaratia politica adoptata de Parlament, Presedintele Romaniei va continua sa isi exercite toate atributiile constitutionale in beneficiul poporului roman, unic titular al suveranitatii nationale", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, citat de News.ro.

Presedintele critica atitudinea Parlamentului, spunand ca este o reactie la scaderea in incredere din partea romanilor si la deteriorarea imaginii sale.

"Deteriorarea imaginii publice a Parlamentului si scaderea increderii cetatenilor in autoritatea care astazi isi reafirma «suprematia politica fata de toate celelalte institutii publice» nu isi va gasi solutia prin transferul de responsabilitate asupra Presedintelui Romaniei, CSM, sau asupra «agentii ale statului de ordin judiciar sau tinand de sfera sigurantei nationale» ori, in ultima instanta, asupra cetatenilor care indraznesc sa se exprime liber impotriva unor actiuni care pun in pericol statul de drept si valori ale democratiei", se mai arata in comunicat.

Criticile aduse declaratiei vizeaza si forma sa, Administratia Prezidentiala aratand ca o analiza detaliata din punct de vedere juridic "pune sub semnul intrebarii rigoarea conceptelor si argumentelor". "Desi clameaza rolul Parlamentului in arhitectura institutionala a statului roman, in fapt se constituie intr-un semnal ingrijorator cu privire la perspectiva pe care Parlamentul o are asupra modului in care el se relationeaza cu celelalte autoritati si institutii ale statului, precum si cu societatea civila", se mai spune in comunicat.

Administratia Prezidentiala afirma ca aceasta declaratie a Parlamentului este data luand ca pretext un act normativ al Guvernului "adoptat in absenta oricarei delegari legislative din partea Parlamentului" si puternic contestat de societatea civila, respectiv OUG 13, dar si invocand o decizie a Curtii Constitutionale a carei motivare nu este cunoscuta inca. "Declaratia politica a Parlamentului afecteaza insusi principiul cooperarii loiale dintre institutiile statului, fundamentat si dezvoltat constant in jurisprudenta instantei de contencios constitutional", transmite Presedintia.

Potrivit sursei citate, presedintele Iohannis considera ca adecvarea Parlamentului la realitatea societatii romanesti contemporane implica mai mult decat simpla afirmare a faptului ca „autoritatea sa legislativa este unica si indivizibila”, ca el „beneficiaza de un drept exclusiv de a trage Guvernul la raspundere”, ca este „singurul reprezentant constitutional al intregii societati” sau ca „opinia structurata si legala a societatii romanesti este exprimata in mod legitim si cu exclusivitate numai de Parlament” ori ca „Parlamentul asigura legatura constitutionala intre Presedinte si societate”.

"Impresia Parlamentului ca ar fi o «redusa la conditia de spectator al unor decizii politice» ar putea fi schimbata prin asumarea unor dezbateri autentice si transparente, printr-un act de legiferare responsabil si previzibil in interesul general al societatii, printr-un control eficient asupra executivului in ansamblul sau, si nu limitat doar la intrebari si interpelari adresate membrilor Guvernului", se mai arata in comunicat.

In ceea ce priveste criticile aduse lui Iohannis in declaratie, Administratia Prezidentiala reaminteste ca seful statului este ales direct de cetateni si are legitimitate si reprezentativitate egale cu ale Parlamentului si, ca atare, presedintele nu devine „prin efectul Constitutiei, exterior societatii”, ci, dimpotriva, atunci cand se manifesta, Presedintele Romaniei exprima interese ale societatii.

"Asa cum a constatat si Curtea Constitutionala, o elocventa ilustrare a faptului ca Presedintele Romaniei este obligat sa aiba un rol activ si ca prezenta sa in viata politica nu se poate rezuma la un exercitiu simbolic sau protocolar, rezulta din dispozitiile articolului 80 din Constitutie, care consacra rolul sefului statului de a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice, exercitand functia de mediere intre puterile statului si intre stat si societate. Prin urmare, pozitiile exprimate de Presedintele Romaniei sunt departe de a fi «pareri», cu atat mai putin «particulare sau » si se concretizeaza in actiuni si acte menite sa realizeze rolul reprezentativ al Presedintelui Romaniei", se arata in comunicat.

Administratia Prezidentiala atrage atentia ca principiul "nimeni nu este mai presus de lege" trebuie sa functioneze, inclusiv pentru institutii precum Presedintele Romaniei sau Parlament.

"Aceasta inseamna ca nicio autoritate publica nu poate limita prerogativele celorlalte. In masura in «judecatile Presedintelui Romaniei, ale CSM si ale reprezentantilor Ministerului Public» sunt calificate «neconstitutionale si inacceptabile», Declaratia politica adoptata astazi de Parlament poate fi considerata o forma de presiune", se mai arata in comunicat.

Presedintia avertizeaza ca prin astfel de declaratii sesizarea Curtii Constitutionale de catre Presedintele Romaniei sau de Consiliul Superior al Magistraturii ar deveni "discutabila", iar anchetarea si judecarea faptelor de coruptie s-ar transforma in "actiuni contestabile".

"Insasi Curtea Constitutionala ar trebui sa reflecteze serios ori de cate ori ar avea de solutionat o cauza in care implicat ar fi si Parlamentul, de vreme ce acesta evalueaza constitutionalitatea actiunilor si deciziilor altor autoritati publice", se mai arata in comunicat.

Declaratia de reafirmare a prestigiului Parlamentului, initiata de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost adoptata miercuri, in sedinta de plen reunit, cu 203 voturi "pentru” si 94 "impotriva”. La dezbaterile asupra declaratiei, Tariceanu a lansat un atac dur la adresa presedintelui Iohannis si a CSM, institutii pe care le-a acuzat ca au atacat ”cot la cot” OUG 13, ”un act constitutional perfect legitim”.