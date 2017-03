Fostul premier a vorbit despre obiectivele organizatiei neguvernamentale pe careo va lansa: “E o organizatie neguvernamentala cu obiective politice, in masura in care politica inseamna sa fi preocupat de viata cetatii, de ceea ce se intampla in societate. As vrea in primul rand si am vrea in primul rand, pentru ca vor fi parte a acestei asociatii, in momentul in care o vom lansa, mai multi dintre membrii fostului Guvern, la nivele diferite, as vrea sa continuam sa lucram pe anumite proiecte pe care le-am inceput cat am fost la guvernare si care noua ni se par importante ca ele sa fie implementate si in domeniul economic, si in domeniul social, in domeniul educatiei, in domeniul sanatatii si asa mai departe”, conform News.ro.

“Vom veni cu propuneri, inclusiv cu propuneri legislative, care sa poata sa fie sustinute de partide care sunt in Parlament. Va amintesc ca aceasta platforma initial cand am lansat-o si cand eram prim-ministru, ea a fost sustinuta de Partidul National Liberal, de Uniunea Salvati Romania, care sunt in Parlament, cu care ne dorim si in perioada urmatoare o colaborare deschisa, onesta, sigur, nu numai cu cele doua partide, orice partide care pornind de la principiile si valorile pe care le-am sustinut in aceasta platforma vor fi gata sa lucreze cu noi, ca sa facem aceste propuneri, sa promovam aceste propuneri, vom fi deschisi la acest gen de colaborare. Deci vom coagula, vom concentra competenta tehnica, specifica, politica pe anumite domenii, pentru a veni atat cu propuneri care pot face obiectul unor propuneri legislative in Parlament, prin intermediul partidelor membre in Parlament, dar si cu propuneri de proiecte care pot fi implementate in colaborare directa cu mediul de afaceri, cu alte organizatii neguvernamentale care lucreaza pe anumite domenii si care au nevoie de aceasta expertiza, pentru a putea implementa proiecte”, a mai spua Dacian Ciolos.

Intrebat daca l-ar interesa o colaborare de alta natura, mai stransa, cu PNL, fostul prim-ministru a raspuns: “Daca la un moment dat va fi o decizie in acest sens, o s-o anunt. Deocamdata, nu am nimic conturat sau decis nici cu PNL, nici cu USR. Luam in calcul foarte serios inclusiv un proiect politic nou, deci un proiect politic, o miscare politica sau un partid politic. Indiferent de optiunea pe care o vom avea, obiectivul nostru este sa putem contribui la un proiect politic credibil sau o alternativa politica credibila pentru viitoarele alegeri, dar care sa nu astepte viitoarele alegeri, pentru a veni cu anumite propuneri care sa poata sa fie implementate pana atunci”.

Sursa foto: agerpresfoto