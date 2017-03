Ponta a precizat ca vineri si-a scris demisia din PSD si i-a lasat-o lui Liviu Dragnea si asteapta ca acesta sa ia decizia. La insistentele moderatorului, Victor Ponta a spus ca demisia nu este datata, iar la aceasta ora este inca membru PSD si ”s-ar putea” sa mai fie. ”Eu nu vreau sa plec din PSD, dar vreau sa imi pastrez niste drepturi - pe care le-am avut si cand era Adrian Nastase, si cand era Mircea Geoana - de a sprijini PSD cand cred ca merge in directia buna si de a-mi spune parerea cand cred ca lucrurile nu merg in directia buna”, a explicat fostul premier gestul sau, scrie News.ro.

Intrebat cum a decurs intalnirea sa cu Liviu Dragnea, Victor Ponta a raspuns: ”Am stat de vorba o ora. Am avut o discutie destul de lunga si nu va inchipuiti ca ne-am dat cu paharele in cap, ca nu era cazul. (...) Ne-am vazut mai la pranz”. Ponta a mai spus ca el in continuare crede ca, daca in noiembrie 2015 ar fi ramas in functia de premier, PSD ar fi pierdut alegerile din 2016.

El a relatat ca in 2016 a luat o pauza de la aparitiile publice, apoi, cand a venit campania electorala pentru locale, Liviu Dragnea i-a spus: ”Vino sa sprijini partidul”, ceea ce a si facut, a mers in campanie, a batut tara. Apoi, spune Ponta, iar nu l-a mai cautat nimeni pana la campania pentru alegerile parlamentare, cand iar a mers in campanie. Ponta a mentionat ca dupa 11 decembrie 2016 nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea pana in februarie 2017.

Victor Ponta a precizat ca sustine Guvernul, sustine PSD, dar atunci cand considera ca lucrurile nu merg cum trebuie spune. In acest context, el a criticat modul in care s-a gestionat ”povestea cu OUG 13”, care, in opinia sa, a fost ”dezastruos”. ”Dintr-un motiv corect, sa indreptam niste lucruri neconstitutionale, niste abuzuri, am ajuns «noaptea ca hotii»”, a explicat Ponta. El a spus ca, daca ar fi fost acum premier, ar fi dat OUG 13, dar ar fi venit ziua, impreuna cu liderii coalitiei, sa explice ce trebuie indreptat. Ponta a spus ca nu s-ar fi ascuns dupa povestea cu aglomeratia din penitenciare, ci ar fi explicat ca trebuie indreptate niste abuzuri.

Referindu-se la ceea ce considera ca nu merge bine in guvernare, fostul premier a declarat: ”Cand am ocazia, daca am ocazia, vorbesc cu colegi de-ai mei, unii se feresc sa vorbeasca cu mine, sa nu fie vazuti ca au vorbit cu mine. Tanar si frumos nu mai sunt, dar vreau sa fiu liber”. Despre discutia cu Liviu Dragnea, Ponta a mai declarat: ”I-am spus: «Liviu, Ok., am inteles, nu are rost sa ne certam si sa ne suparam atata. Tu ai sustinerea unanima a tovarasilor de la sate si orase, te-ai consultat cu Comitetul Executiv cand ai propus-o pe doamna Sevil Shhaideh»”.

La remarca moderatorului ca aceasta e o ironie, Ponta a replicat: ”Eu la ironii sunt mai tare ca Liviu. S-a consultat cu Comitetul Executiv cand a propus-o pe Sevil Shhaideh de cred ca s-au ars cu cafeaua cand au vazut la televizor. Eu ma ard cu cafeaua cand vad anumite numiri in Guvern”. El a subliniat ca nu i-a cerut lui Liviu Dragnea nicio functie si nici nu vrea vreo functie, nici nu i s-a dat vreo functie, ca sustine Guvernul Grindeanu, asa cum a scris si in demisia pe care i-a dat-o liderului PSD.

Intrebat daca el crede ca Liviu Dragnea va folosi demisia sa ”in alb”, Victor Ponta a raspuns: ”E bine sa o foloseasca, ca are niste oameni in jur de o calitate politica si morala fabuloasa. Nu va pot spune cine sunt, pentru ca nu ati auzit de ei”. Revenind la comparatia sa cu avionul cu mai multi piloti la mansa, Victor Ponta a spus ca el este pasager, dar il intereseaza ca avionul sa mearga bine. El a tinut sa afirme ca nu vrea sa ii ia locul lui Dragnea la sefia PSD.

