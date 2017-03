Consilierul prezidential Leonard Orban a declarat, duminica, la Digi 24, ca adoptarea OUG 13 a fost un "deserviciu" major pentru Romania, consolidandu-se in UE neincrederea in tara noastra si in ireversibilitatea reformelor din ultimii ani, ceea ce se traduce prin masuri politice luate impotriva noastra, inclusiv prin intermediul MCV, dar si prin proceduri suplimentare pe care trebuie sa le indeplinim in unele dosare.