Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la reuniunea Adunarii generale a primarilor de municipii, ca la inceputul anului a avut loc o incercare de ”lovitura de stat de catifea”, pe care CCR a sanctionat-o prin ”doua decizii istorice”, precizand ca sunt proiecte pe plan local care sunt blocate din cauza institutiilor de forta si a facut un apel catre edili, carora le-a cerut sa spuna daca simt presiuni de orice fel in desfasurarea activitatii.

”Romanii au ales fara echivoc o majoritate PSD-ALDE. Cu toate acestea, la inceputul anului 2017 am avut o incercare de lovitura de stat de catifea, pe care, din fericire, CCR a sanctionat-o prin doua decizii pe care le-as caracteriza ca istorice. Din pacate, de mai mult de trei luni avem o instabilitate politica fara precedent, prin raportarea la alegerile din decembrie si la rezultatul clar al acestora. Ne confruntam cu o ofensiva aproape zilnica din partea unor institutii de forta impotriva institutiilor rezultate din votul democratic al romanilor. Ma ingrijoreaza ca aceasta ofensiva permanenta pune sub semnul intrebarii echilibrul puterilor in stat”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, conform News.ro.

Presedintele Senatului a precizat ca sunt proiecte pe plan local care sunt blocate din cauza ”institutiilor de forta”.

”Obiectivul nostru comun este dezvoltarea Romaniei, in ciuda franei puse de institutiile de forta. Stiu ca se tot vorbeste in ultima perioada despre aproape un fel de prigoana pornita impotriva primarilor, ca sunt situatii in care primarii nu au avut curajul sa semneze documente de frica sa nu ajunga pe mana procurorilor”, a precizat Tariceanu.

Seful Senatului a facut, totodata, un apel catre primari carora le-a spus sa spuna daca se fac presiuni asupra lor, sa comunice acest lucru.

”Daca va simtiti haituiti, daca nu va puteti face treaba asa cum trebuie, daca se fac presiuni asupra dumneavoastra, atunci iesiti si spuneti public aceste lucruri”, a spus Tariceanu.

Totodata, el a tinut sa precizeze ca ”mai este mult pentru a accelera dezvoltarea economica”, pentru ca, din cauza disputelor politice interne, nu se poate face o ”dezbatere lucida” despre viitorul Uniunii Europene.

”Vin la acest subiect care mie mi se pare extrem de important pentru viitorul nostru, care este dezbaterea privind viitorul Europei: cel fel de Europa se va construi. Vedeti din ce in ce mai mult ca se discuta despre Europa cu doua sau cu mai multe viteze. Din pacate, Romania risca sa fie din nou pusa la colt, asa cum a mai fost si razboaiele politice de la noi ne impiedica sa stam sa facem o dezbatere lucida si utila pentru viitorul Romaniei. Stam mereu blocati in dispute politice sterile care consuma timp si energie. In acest timp, deciziile de la Bruxelles se iau si vedeti ca ele sunt esentiale pentru viitorul Romaniei”, a aratat Tariceanu.

Sursa foto: agerpresfoto